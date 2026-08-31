Ataque contra Alma Rosa Rojo: ARTICLE 19 exige investigar agresión a buscadora en Culiacán

La organización ARTICLE 19 expresó su preocupación por el ataque armado contra Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, ocurrido el sábado 29 de agosto en Culiacán, Sinaloa, en el que la buscadora y su hija resultaron heridas de bala. La agresión ocurrió a unas horas de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, fecha en la que se reconoce a las personas afectadas por este delito y se llama a fortalecer las acciones para su prevención, investigación y esclarecimiento. A través de su cuenta de X, ARTICLE 19 señaló que Rojo Medina y el colectivo que encabeza han dedicado su labor a la búsqueda de personas desaparecidas y a la exigencia de verdad y justicia. La organización solicitó a las autoridades estatales y al Mecanismo de Protección Federal implementar medidas coordinadas y urgentes para garantizar la vida, integridad y seguridad de Alma Rosa Rojo, su hija, su familia y las integrantes y los integrantes del colectivo.

ARTICLE 19 PIDE INVESTIGAR EL ATAQUE Y CONSIDERAR SU LABOR COMO LÍNEA PRIORITARIA ARTICLE 19 también hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que lleve a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre el ataque. Entre sus exigencias se encuentra que la labor de búsqueda y defensa de derechos humanos de Alma Rosa Rojo sea considerada como una de las principales líneas de investigación para determinar las circunstancias y posibles motivos de la agresión. “Las personas buscadoras enfrentan constantemente amenazas y agresiones por su labor”, señaló la organización, al solicitar que se adopten medidas de protección para la buscadora y su entorno. El colectivo Voces Unidas por la Vida realiza actividades de búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa y participa en acciones relacionadas con la exigencia de verdad y justicia para las familias afectadas por desapariciones.

ARTICLE 19 DOCUMENTA 44 AGRESIONES LETALES CONTRA PERSONAS BUSCADORAS De acuerdo con los registros de ARTICLE 19, entre 2010 y mayo de 2026 se han documentado 44 agresiones letales contra personas buscadoras en México. La organización contabilizó 37 asesinatos y ocho desapariciones de personas dedicadas a la búsqueda de familiares y a la defensa de derechos humanos. Los casos se han registrado en diferentes entidades del país y han afectado principalmente a mujeres buscadoras. Guanajuato concentra el mayor número de agresiones letales documentadas, con 13 casos. Le siguen Sinaloa y Jalisco, con cuatro casos cada uno. La organización también señaló que 2025 fue el año con mayor número de agresiones letales contra personas buscadoras dentro del periodo analizado.

SINALOA REGISTRA CUATRO AGRESIONES LETALES DOCUMENTADAS En el caso de Sinaloa, ARTICLE 19 ha documentado cuatro agresiones letales contra personas buscadoras desde 2010. La organización ha señalado que las amenazas, asesinatos y desapariciones representan riesgos específicos para quienes participan en labores de búsqueda, debido a que sus actividades pueden involucrar investigaciones sobre personas desaparecidas y posibles responsables. Según el recuento presentado por ARTICLE 19, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador fueron asesinadas 17 personas buscadoras y una más fue desaparecida. Durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la organización ha documentado nueve asesinatos y seis desapariciones de personas buscadoras. Con estos registros, ARTICLE 19 indicó que 33 de los 44 casos de agresiones letales documentados desde 2010 corresponden a los periodos de gobierno de López Obrador y Sheinbaum, lo que representa 75 por ciento del total contabilizado por la organización. Asimismo, seis de las ocho desapariciones de personas buscadoras registradas desde 2010 ocurrieron durante el actual gobierno, de acuerdo con el recuento citado.

BUSCADORAS ENFRENTAN RIESGOS DURANTE LA EXIGENCIA DE VERDAD Y JUSTICIA ARTICLE 19 ha documentado que las agresiones contra personas buscadoras incluyen asesinatos, desapariciones y otros actos de violencia relacionados con su trabajo para localizar a familiares y exigir investigaciones sobre casos de desaparición. En su posicionamiento sobre el ataque contra Alma Rosa Rojo, la organización sostuvo que las agresiones contra quienes realizan labores de búsqueda tienen efectos tanto sobre las víctimas directas como sobre sus familias y colectivos. La organización indicó que continuará documentando el caso de Rojo Medina y dando seguimiento a las acciones de las autoridades para esclarecer el ataque. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión, identificar a los responsables y establecer el móvil, conforme avance la investigación.