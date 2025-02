$!Aterroriza crimen a transportistas en carreteras

Los asaltos a transportistas en distintos tramos de carreteras que cruzan el Estado de México, Querétaro e Hidalgo son cada vez más violentos con disparos de armas de fuego directo a los operadores o a los guardias privados de seguridad, advirtieron empresarios del ramo.

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), alertó que sólo en diciembre pasado cada día entre 6 y 8 camiones de carga fueron robados en carreteras, principalmente del Arco Norte y de la México-Querétaro.

”Ellos (agentes de la Policía y ministeriales) tienen la información de lo que transportan las unidades, de puntos ciegos donde no hay cámaras, de los tramos donde no hay autoridad y, en caso de emergencia, no llegan”, acusó un gerente de transporte de carga.

Una de las bandas más peligrosas, advirtieron, opera en la México-Querétaro y sus conexiones con diversos ramales o libramientos.