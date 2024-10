¡Aumenta el secuestro de perros 125% en México!... Estas son las razas más robadas y qué hacer en caso de extorsión

¡Ten mucho cuidado! Desde el momento en el que llegan a casa, las mascotas se convierten en una integrante más de las familias mexicanas; sin embargo, en los últimos años, estos animalitos están expuestos a la delincuencia en México, utilizándolos para extorsionar a los dueños.

En lo que va del 2024, la Fiscalía de la Ciudad de México ha abierto más de 51 carpetas de investigación por el robo de perros , mientras que el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX reportaron alrededor de 21 denuncias.

Tan solo en Ciudad de México, este tipo de delito aumentó un 125% en los últimos 12 años, según un estudio de la plataforma de seguros Hellosafe.

“Piden una recompensa y pues uno lo da porque es parte de nuestra familia”, compartió Claudia, víctima del secuestro de su perro Pomerania.

“Me mandan un video (...) Y me dicen que quieren 10 mil pesos (...) Y que por lo tanto él no quería cámaras policías ni nada”, compartió Claudia, víctima del robo de su perro.

EXTORSIÓN CON MASCOTAS, DELITO IGNORADO EN EL PAÍS

Tras la desaparición de su perrita, una pug de nombre Puggy, Cecilia Mendez sufrió un calvario. Amenazas, extorsiones, intimidaciones e incluso su vida en riesgo, sumadas a la cantidad de dinero que desembolsó, fue lo que padeció tras compartir en redes sociales sus datos personales y los de su mascota.

“Lamentablemente cuando extravías a una mascota se sube la información a redes sociales, en la que hay personas buenas, que te ayudan sin conocerte, que te apoyan compartiendo, pero también personas malas que pudieran querer tomar algún tipo de ventaja”, comparte Rodolfo Colín, fundador de Petloc búsqueda animal, empresa que encuentra a mascotas extraviadas.

De enero a julio de 2024 se registraron 45 robos de animales de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En el periodo, cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública arrojan que se reportaron 5 mil 962 casos de todo tipo de extorsión.

Cabe señalar que no todas las extorsiones, robos o secuestros de mascotas son denunciados, pues en la mayoría de casos los dueños no recurren a las autoridades y prefieren solicitar el apoyo de empresas particulares como Petloc y Pawify, esta última enfocada en anuncios geolocalizados a través de redes sociales para búsqueda de mascotas.

Además, de acuerdo con Cecilia las autoridades no brindan atención en estos casos, al no ser considerados un asunto relevante.

“Creo que a las autoridades no les interesa lo que tenga que ver con los animales. Yo fui dos veces, en la primera me dijeron que ahí tenían muchos delitos como para estar viendo lo de mi perra, que seguramente regresaba después o que había sido un descuido mío y la segunda vez hable con una abogada y me dijo que podía acusar de robo a alguien, pero que no había como tal una ley que protegiera a los animales”, señaló.

ESTE ES EL MODUS OPERANDI DEL ROBO Y SECUESTRO DE PERROS

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que el secuestro de perros en México se considera un delito, ya que es catalogado como “robo de bienes”, por lo que es importante denunciarlo, pero ¿cómo operan estos delincuentes?

Por lo general, los delincuentes operan de distintas formas, pues pueden solo verlo en las calles y robarlos o sacarlos de sus propias casas. Una vez secuestrados, los delincuentes suelen mandar videos de los perros y pedir un rescate a las familias, el cual puede ser de hasta 10 mil pesos. Tras el pago, la mascota regresa con su familia.

¿CUÁLES SON LAS RAZAS DE PERROS MÁS ROBADAS EN MÉXICO?

¡Cuidado! El Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, Salvador Guerrero, compartió las razas más robadas en México, ¿cuáles son?

• Labrador

• Husky

• Chihuahua

• Bulldog Inglés

• Rottweiler

• Pitbull

• Bull Terrier

¿QUÉ HACER SI ERES VÍCTIMA DEL ROBO O SECUESTRO DE TU PERRO?

En caso de que tu mascota sea robada y recibas una llamada de alguien que pretende tener a tu perro, se recomienda tomar las siguientes medidas de seguridad:

• Verificar la identidad de la persona que entregara a tu mascota

• No compartas datos personales

• No deposites dinero

• Avisa a las autoridades correspondientes; denuncia el robo de tu perro