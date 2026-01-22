Avanza dictamen para ratificar a Gertz como embajador de México en Reino Unido

En una comparecencia exprés que duró apenas una hora, el exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, solicitó su ratificación como embajador de México en el Reino Unido (RU) ante la Primera Comisión de asuntos políticos e internacionales de la Comisión Permanente, la cual fue aprobada por mayoría de votos.

En ausencia de legisladores del PAN, PRI, y PT, Gertz Manero se autocalificó como “un servidor de la ley”, y se comprometió a defender los intereses de México en Europa.

“Siento que mi carrera ha sido ser un servidor de la ley, ser un servidor de una tarea que significa trabajar para los demás y encontrar en ello una satisfacción... ......voy a poner todo mi empeño en hacerlo bien, y en ese sentido si tengo la aprobación de ustedes yo les voy a rendir a ustedes buenas cuentas”, expuso.

El jurista y académico reconoció que la política internacional está sujeta a una presión nunca antes vista, pero consideró que lo anterior se estabilizará en el corto plazo.

“Yo creo que eso se debe resolver absolutamente por razones de tiempo en un plazo muy corto que no creo que pase de este año por la revisión de los tratados de libre comercio de México. Nosotros tenemos una prioridad muy clara ¿Cómo poder mejorar esa relación internacional que ahora está bajo una normatividad y bajo una presión que históricamente nunca la habíamos visto?, ¿Qué podemos hacer? Defender los intereses del país, y podemos llegar hasta donde las posibilidades multilaterales nos lo permitan”, indicó.

CONFÍA EN QUE SIGA EXISTIENDO LA OTAN

Alejandro Gertz se dijo seguro que la OTAN se mantendrá, y sostuvo que cuando la tensión geopolítica se asiente, México saldrá bien librado.

“Yo estoy seguro que en un plazo relativamente corto todos los elementos que en este momento se están ajustando van a irse integrando a una nueva realidad. La OTAN va a seguir existiendo, no cabe duda, los intereses van a irse acomodando a esto, y en ese juego, desde mi punto de vista, no debe de haber una preocupación de que México no va a saber qué hacer, porque lo está haciendo bien el gobierno de la República, ha mantenido a una su dignidad y su responsabilidad y ha sabido negociar dentro de ese marco”, agregó.

En su intervención inicial, Gertz Manero detalló que entre sus principales proyectos, destaca recuperar la fuga de cerebro, a través de un programa que permita que el talento mexicano en Europa, regrese a trabajar a México.

“En Gran Bretaña hay el mayor número de mexicanos estudiando a nivel de educación superior que en toda Europa, el número de becarios de mexicanos que vienen de la UNAM y que están en la Gran Bretaña es también el mayor número... ...ese grupo que significa más del 65% de los residentes mexicanos en Inglaterra nosotros debemos darles una preferencia y un lugar fundamental, si nosotros logramos establecer con todo ese grupo tan selecto de mexicano con conocimientos que están adquiriendo en universidades como Oxford, Cambridge, como el Kings college los puedan referir a su vida y su trabajo en México, si este programa lo logramos establecer de manera pronta, lo podemos comenzar a repetir en todos los países en donde la Secretaría de Relaciones tiene representación de México y que eso sea un motor de la recuperación del talento, del conocimiento, y de la vinculación de los mexicanos con nuestro propio país”, detalló.

VA POR FORTALECER ECONOMÍA DE MÉXICO Y RU

En materia económica, Gertz Manero dijo que la balanza económica entre México y el Reino Unido, “es favorable”, y sostuvo que trabajará para seguir fortaleciendo ese potencial.

“Creo que hay un enorme potencial que debemos de tener en cuenta, y podemos fortalecerlo de tal manera que la inversión industrial en Inglaterra se pueda dar con más fuerza y con mayor volumen en México, y que nuestros productos puedan ingresar a toda la Gran Bretaña con toda la facilidad”, concluyó.

Durante la comparecencia, Alejandro Gertz Manero habló un total de 16 minutos. La ratificación fue aprobada por mayorías de 10 votos a favor de Morena y PT, así como una abstención de MC. Destacó la ausencia de los partidos PAN, PRI y PT.

Tras el aval, el dictamen fue turnado a la mesa directiva y será el lunes 26 de enero, cuando el pleno de la Comisión Permanente lo someta a votación. De ser aprobado, el exfiscal rendirá protesta ese mismo día.