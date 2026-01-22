Busca ‘tumbar’ alianzas criminales en penales de México envío de capos a EU: Harfuch

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 22 enero 2026
    Busca ‘tumbar’ alianzas criminales en penales de México envío de capos a EU: Harfuch
    Harfuch aseguró que se realizan revisiones todos los días en los penales del País. FOTO: CUARTOSCURO

El secretario de Seguridad federal dijo que la acción evita que se cometan extorsiones y homicidios contra ciudadanos mexicanos

Tras la tercera entrega de 37 narcotraficantes mexicanos, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que el traslado de capos de México a Estados Unidos fue para evitar delitos como extorsiones y homicidios, así como alianzas criminales.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 22 de enero en la Escuela Militar de Sargentos, en Puebla, el secretario de Seguridad señaló:

TE PUEDE INTERESAR: Van 4 elementos dados de baja y detenidos por huachicol fiscal: Marina

“Todas estas personas, como bien saben, lamentablemente dentro de prisiones, muchas veces generan alianzas entre otros grupos y lamentablemente, en varios lugares donde están recluidos, tienen la oportunidad de continuar delinquiendo.

“Esto es en beneficio de nuestro país, al sacar a más de 90 personas que cometen delitos desde dentro de prisión. Lo que estamos evitando es extorsiones a ciudadanos mexicanos, homicidios a ciudadanos mexicanos y que continúen alianzas y fortaleciéndose grupos desde dentro de los penales”, dijo.

Comentó que además se realizan revisiones aleatorias diarias en los penales federales y locales: “No solo es el traslado de estos sujetos, sino fortalecer de manera importante los penales en nuestro país”.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Seguridad

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Pensando en narcos

Pensando en narcos
true

El regaño de Sheinbaum a Harfuch
Protagonizada por Brad Pitt, F1: The Movie es la contendiente por el Oscar a Mejor Película 2026 por parte de Apple Inc.

Acciones de Apple y Comcast aumentan tras el anuncio de los Oscar 2026; Netflix cae más del 2%
Autoridades federales confirmaron la detención de ‘El Botox’, identificado como líder de ‘Los Blancos de Troya’.

Desata narcobloqueos captura de ‘El Botox’ en Michoacán
A dos días de la desaparición de la influencer conocida como La Nicholette, autoridades federales confirmaron avances relevantes en la investigación.

A 2 días de su secuestro, esto se sabe sobre la tiktoker ‘La Nicholette’
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 30 azotará con heladas de -15 grados. aguanieve y lluvias en estos estados
BTS se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, como parte de su gira mundial, con boletos cuyos precios ya fueron dados a conocer por OCESA K-POP.

BTS en México: OCESA K-POP publica precios oficiales de los boletos para los conciertos y actualizan mapa
Autoridades municipales y organizadores presentaron los detalles del Medio Maratón del Sarape 2026 en rueda de prensa.

Medio Maratón del Sarape 2026 reunirá a 900 corredores en Saltillo: horario, ruta, premiación y todo lo que debes saber