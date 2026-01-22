Busca ‘tumbar’ alianzas criminales en penales de México envío de capos a EU: Harfuch

Tras la tercera entrega de 37 narcotraficantes mexicanos, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que el traslado de capos de México a Estados Unidos fue para evitar delitos como extorsiones y homicidios, así como alianzas criminales.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 22 de enero en la Escuela Militar de Sargentos, en Puebla, el secretario de Seguridad señaló:

TE PUEDE INTERESAR: Van 4 elementos dados de baja y detenidos por huachicol fiscal: Marina

“Todas estas personas, como bien saben, lamentablemente dentro de prisiones, muchas veces generan alianzas entre otros grupos y lamentablemente, en varios lugares donde están recluidos, tienen la oportunidad de continuar delinquiendo.

“Esto es en beneficio de nuestro país, al sacar a más de 90 personas que cometen delitos desde dentro de prisión. Lo que estamos evitando es extorsiones a ciudadanos mexicanos, homicidios a ciudadanos mexicanos y que continúen alianzas y fortaleciéndose grupos desde dentro de los penales”, dijo.

Comentó que además se realizan revisiones aleatorias diarias en los penales federales y locales: “No solo es el traslado de estos sujetos, sino fortalecer de manera importante los penales en nuestro país”.