Avanza en Cámara de Diputados reforma contra reelección y nepotismo... con efecto hasta el 2030

La vicecoordinadora de Morena, Gabriela Jiménez, admitió que hubo diferencias dentro de su bancada y explicó que los diputados respaldaron el dictamen con las modificaciones del Senado, porque no tenían los votos suficientes para mantener la entrada en vigor en 2027.

La oposición votó a favor del dictamen, aunque lamentó que la reforma no incluyera al Poder Ejecutivo ni al Judicial . Argumentaron que es preferible ”avanzar poquito” antes que no legislar contra el nepotismo.

“Estuvimos en pláticas con diferentes fuerzas, grupos parlamentarios, para regresar la prohibición del nepotismo al 2027; sin embargo, después de un análisis político profundo, sabemos que si modificamos el dictamen, regresa al Senado y que en el Senado no contamos con los votos y con los números suficientes para que pueda hacerse realidad el cambio”, explicó.

En respuesta, la diputada del PAN, Sarahí Gómez, ofreció los votos de su partido en el Senado para mantener la propuesta original y prohibir el nepotismo a partir de 2027.

“No puedo obviar la sorpresa que me dio el que hasta este momento se haya roto la disciplina legislativa del oficialismo, y me sorprende porque lo pudieron haber hecho desde antes con la reforma judicial. Le reiteramos a Morena que si no tiene los votos del Verde, tiene los votos del PAN”, declaró.

A pesar de esta propuesta, Morena no respondió y la reforma fue aprobada con la modificación impulsada por el PVEM en el Senado.