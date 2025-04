‘Balazos, no abrazos’... aunque le duela a AMLO: Loret de Mola destaca estrategia de seguridad de Sheinbaum y destroza la de López Obrador

“En el país donde no había fentanilo, en diciembre se anunció la incautación de ¡una tonelada! En Los Mochis. En el país donde no había narcolaboratorios de fentanilo, llevan 644 desmontados (¡42 en los últimos cuatro días solamente en Sinaloa!). Nada más en Zacatecas, uno de esos narcolaboratorios clandestinos medía ¡40 hectáreas! y tenía 36 reactores, 56 tambos, 65 tinas, 9 mezcladoras, 77 tanques de gas, 209 bidones, cuatro motogeneradores, 62 condensadores, 94 quemadores y material capaz de producir ¡700 millones de dosis! Lo desmantelaron en marzo.

Loret de Mola ha expuesto con cifras contundentes cómo la estrategia de seguridad del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue un rotundo fracaso. Durante su sexenio, el discurso oficial insistía en que no había fentanilo en México ni narcolaboratorios dedicados a su producción. Sin embargo, la realidad actual dice lo contrario: en diciembre pasado se incautó una tonelada de fentanilo en Los Mochis , y hasta la fecha se han desmantelado 644 narcolaboratorios, incluyendo uno en Zacatecas de 40 hectáreas capaz de producir 700 millones de dosis.

El periodista de Latinus , Carlos Loret de Mola , reveló cifras impactantes que desmienten la narrativa del gobierno anterior sobre la seguridad en México. Con incautaciones históricas de fentanilo, huachicol y la detención de altos mandos criminales , la nueva administración de Claudia Sheinbaum deja en evidencia el fracaso de la estrategia de “abrazos, no balazos”.

En el país donde ya se había terminado el huachicol, el fin de semana incautaron en Tamaulipas 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 29 tractocamiones y ¡un buque! de combustible robado. En el mismo país donde ya se había terminado el huachicol, hace una semana aseguraron 8 millones de litros en un terreno propiedad de un exsenador de Morena en Baja California”, escribió el periodista en su columna, ‘Historias de un Reportero’.

Estos datos, presentados por Loret de Mola, son una cachetada a la narrativa del gobierno anterior, que minimizó la influencia del crimen organizado en el país y permitió su expansión bajo una estrategia fallida.

LA NUEVA ESTRATEGIA: BALAZOS, NO ABRAZOS

Mientras el sexenio pasado se caracterizó por la permisividad hacia el crimen, la administración de Claudia Sheinbaum ha tomado una ruta opuesta. Loret de Mola destaca cómo en apenas seis meses de gobierno se han detenido a 15,887 personas por delitos de alto impacto. Además, en febrero, 29 capos de la delincuencia organizada fueron extraditados a Estados Unidos sin los pretextos del Poder Judicial que antes frenaban estas acciones.

“En el país de somos suaves con los narcos porque “estamos combatiendo las causas”, el Gobierno Federal lleva 15 mil 887 detenidos sólo por delitos de alto impacto en apenas seis meses de gobierno. En el país de “no se han detenido a capos, porque no es esa nuestra función principal”, 29 altos mandos de los cárteles fueron expulsados a Estados Unidos en febrero (sin poner de pretexto al Poder Judicial) para que enfrenten allá las más rudas consecuencias de sus actos”.

Un cambio clave en esta estrategia ha sido la designación de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad, quien a través de operativos masivos ha dejado en evidencia la inacción del gobierno anterior. Cada tuit de Harfuch informando sobre un nuevo golpe al crimen es, según Loret de Mola, una “mentada de madre” a la fallida estrategia de seguridad de López Obrador.

“Cada tuit de Omar García Harfuch es una mentada de madre a López Obrador y su estrategia de “abrazos no balazos”. Cada operativo es una exhibida monumental al expresidente y la colusión que permitió con el crimen organizado en todo México”, escribió Loret.

UN SEXENIO DESNUDO ANTE LA REALIDAD

Carlos Loret de Mola concluye que la realidad ha desmontado la fantasía vendida durante seis años por el gobierno de López Obrador. Las cifras no mienten: el crimen organizado no solo no se debilitó, sino que creció de manera alarmante. Ahora, su sucesora está implementando medidas que contradicen abiertamente la estrategia de su antecesor.

“López Obrador desperdició seis años de su gobierno tratando de pintar un país color de rosa. No se cansó de mentir: en sus narices se producía fentanilo, había narcolaboratorios, se disparó el huachicol, se delinquía impunemente y los cárteles se volvieron más poderosos que nunca. No es poca paradoja que la sucesora designada por él, su gran heredera, lo esté exhibiendo.

Se podrán reprochar a la presidenta las “maromas” que tiene que dar para evitar decir que su mentor político empoderó a la delincuencia organizada, y que ella está enmendando todo eso. Tanto como se puede celebrar el golpe de timón que ordenó ante una estrategia que había fracasado notoriamente”.

El giro es evidente. Mientras López Obrador negaba la existencia de problemas, Sheinbaum los enfrenta. Mientras el gobierno anterior apostaba por “abrazos”, el actual responde con “balazos”. La historia juzgará cuál de estas estrategias fue la correcta, pero por ahora, los hechos hablan por sí solos.

“Lo cierto es que la estrategia es otra. Y también es cierto que la presidenta ya había instruido a su gabinete de Seguridad -encabezado por Harfuch, pero reforzado de manera muy relevante por los secretarios Revilla y Morales en Defensa y Marina- un cambio de estrategia -los perfiles de los secretarios lo demuestran- incluso antes de que la presión de Donald Trump sirviera como acelerador de esta nueva ruta que bien podría llamarse “balazos, no abrazos”... aunque le duela a López Obrador”, concluyó.