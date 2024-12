Canadá también tiene problemas con el fentanilo, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier intento de descalificar a México en el contexto de las tensiones comerciales y políticas con Canadá y Estados Unidos, tras las declaraciones en las que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau se desmarcó de México al señalar que sus problemáticas fronterizas son distintas.

En referencia a las críticas sobre el fentanilo, Sheinbaum reconoció que cada país enfrenta problemáticas distintas y refirió que aunque no es muy difundido, Canadá tiene problemas de consumo de fentanilo.

“Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo, y en algunos estados o ciudades donde se liberalizó el consumo se han generado problemas muy graves”.

Ante ello, Sheinbaum expresó su preocupación por el posible uso de México como tema de debate electoral, particularmente en Canadá.

“Ellos tienen una elección el próximo año, si mal no me equivoco. Nosotros siempre vamos a defender y debemos señalar siempre que no se utilice a México como parte de sus campañas electorales. Cada quien que vea por cada cual” dijo.

La presidenta mexicana sostuvo que ante estos problemas, cada país debe trabajar de manera interna, pero atendiendo la cooperación y el respeto en la relación trilateral.

Esto, luego de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles del 25% a sus socios comerciales si no se atiende el problema del narcotráfico, principalmente de fentanilo y la migración.

“No sé a qué se refiere (Justin Trudeau), no, no vamos a caer en una provocación de qué país es mejor. Lo que sí es que a México se le respeta, y más por nuestros socios comerciales. Esa es mi función y esa es la función de todas y todos los mexicanos”, afirmó Sheinbaum.

Además, insistió en que las comparaciones entre países sobre los problemas internos, no deben ser utilizadas para minar la relación trilateral.

Sheinbaum destacó que México es un país con riquezas históricas y culturales invaluables, y aunque enfrenta desafíos como el tráfico de drogas, está trabajando para atenderlos y resaltó que las diferencias entre las naciones no implican desigualdades.

“Nosotros somos un grandioso país con enormes riquezas, con nuestras problemáticas que estamos atendiendo y que estamos desarrollando. México es un gran país”.