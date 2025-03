$!¿Caro Quintero, ‘Z-40’ y otros enfrentarán la pena de muerte en Estados Unidos? Gertz Manero responde

FISCAL GENERAL DE MÉXICO HABLA SOBRE LA POSIBILIDAD DE UNA PENA DE MUERTE PARA LOS NARCOTRAFICANTES ENVIADOS A ESTADOS UNIDOS

El día de hoy, las aparentes intenciones del gobierno de Estados Unidos de aplicar la pena de muerte a narcotraficantes han generado reacciones en México. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dejó clara la postura del país sobre este tema durante la conferencia del gabinete de seguridad del 28 de febrero.

“Hacer hipótesis sobre cuáles van a ser las sanciones... acuérdense de una cosa, las penas o sanciones procesales no las establece el Departamento de Estado, las establecen los jueces y nosotros tenemos un acuerdo muy claro de que una legislación como la mexicana, que no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio”, declaró Gertz Manero.

Cuando un reportero cuestionó si existía garantía de que las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump no afectarían estos casos, el fiscal respondió:

“Nuestra garantía es la ley. Cuando se sujeta una operación a una convención internacional, se tienen que respetar las condiciones de esa convención, no hay duda”.