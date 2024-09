Claudia Sheinbaum habría consultado con AMLO omitir invitación al rey de España

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, lo consultó sobre su decisión de no invitar al rey de España, Felipe VI, a su toma de protesta. A pesar de que él consideraba que no era necesario omitir la invitación, Sheinbaum tomó su propia decisión.

“Hoy recordaba que cuando me lo planteó, (el no invitar al rey Felipe), le dije que no lo veía necesario, pero ella, contrariamente a lo que piensan nuestros adversarios, es una mujer con convicciones”, añadió.

Durante la inauguración de un acueducto y del distrito de riego 018 para el pueblo Yaqui, como parte del Plan de Justicia para esta comunidad indígena, el mandatario mencionó que su sucesora argumentó que se había solicitado en su momento una disculpa por las atrocidades cometidas durante la conquista y los tres siglos de dominación colonial, lo cual nunca se concretó.

Frente a los ocho pueblos Yaquis, reunidos por primera vez en 40 años en Vícam Pueblo, el presidente recordó que envió una carta al rey Felipe VI para que, en el bicentenario de la Independencia de México, ambos gobiernos ofrecieran disculpas a los pueblos indígenas del país.

“Por eso es muy significativo que estemos aquí, y que estemos concluyendo una primera etapa en la transformación, cumpliendo con el Plan de Justicia Yaqui; porque en nuestra primera visita ofrecimos disculpas y perdón, y al mismo tiempo comenzamos este plan de justicia para los pueblos yaquis, y hemos avanzado”, declaró.

Además, el Presidente firmó un decreto para la restitución de más de 392 mil hectáreas de tierras de las cuales fueron despojados.