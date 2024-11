Claudia Sheinbaum no se posicionará sobre elecciones presidenciales en Estados Unidos: ‘Vamos a respetar la decisión del pueblo’

En la Mañanera del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, abordó su postura respecto a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Estados Unidos el 5 de noviembre, donde se decidirá si Kamala Harris o el expresidente Donald Trump asumirá la presidencia del país vecino. La mandataria enfatizó la importancia de esperar a que finalice el proceso electoral estadounidense antes de emitir cualquier juicio o manifestación sobre el resultado.

“Nosotros vamos a decidir hasta que no se termine el proceso electoral de Estados Unidos, no nos vamos a manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral, así debe ser, así lo hizo en su momento el expresidente López Obrador y es la misma actitud que debe tomar el gobierno de México”, afirmó Sheinbaum durante su intervención.

TE PUEDE INTERESAR: Esperan que se tarden días en dar el resultado de la contienda electoral entre Kamala y Trump

Destacó que, una vez que las instituciones electorales de Estados Unidos hayan hecho su pronunciamiento sobre el próximo presidente o presidenta, el gobierno mexicano establecerá contacto con la nueva administración.