Claudia Sheinbaum se pronuncia contra homenaje de alcaldesa de Coalcomán a “El Mencho”

Anavel Ávila Castrejón, alcaldesa de Coalcomán, municipio de Michoacán, ha genera una rotunda polémica tras un homenaje de agradecimiento dedicado a Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, quien opera para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)... y hasta hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció al respecto.

La jefa del Ejecutivo condenó enérgicamente la colocación de lonas con un mensaje ‘emotivo’, debido a la ‘generosa’ entrega de regalos que se realizó durante un evento público, encabezado por Ávila Castrejón.

“No puede un grupo delictivo en un acto público pues hacerse apología de la violencia”, mencionó Sheinbaum, y destacó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya está investigando si la alcaldesa tiene algún tipo de relación con el grupo criminal.

“Se está haciendo una investigación de la presidenta municipal. Si tiene nexos o no con este grupo delictivo o por qué se presentó esta lona. Siempre hay que hacer investigaciones; no se puede, no puede uno juzgar de inmediato, uno no es juez.

“Entonces, tiene que haber una investigación de la Fiscalía y, en todo caso, si se encuentra algún vínculo, pues que sea presentado ante un juez la carpeta de investigación que sea. Se está haciendo la investigación”, declaró.