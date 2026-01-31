Cuestionan en redes revocación de mandato en Oaxaca y critican vehículos para ministros

Con señalamientos de votos inflados, manipulación del conteo y compra de votos, en la última semana cibernautas cuestionaron el proceso de revocación de mandato que se llevó a cabo hace una semana en Oaxaca.

El pasado 25 de enero se vivió un acto histórico para México: Oaxaca se convirtió en el primer estado en el que se celebra la revocación de mandato, para que los ciudadanos decidieran si continúa o no en el cargo el gobernador en turno, Salomón Jara.

En el análisis de la conversación sociodigital que llevó a cabo la firma MW Group entre el 22 y el 28 de enero pasados, además de la revocación de mandato en Oaxaca, otros temas comentados fueron la adquisición de camionetas en la Suprema Corte de Justicia, la cancelación del envío de petróleo a Cuba y la investigación del accidente en el Tren Interoceánico.

Sobre la revocación, 23.1 por ciento de comentarios en X señalan que en diferentes municipios hubo más votos de los que corresponden al padrón electoral y que incluso superaban al número de habitantes. En tanto, el 20 por ciento de comentarios señaló que los resultados muestran un repudio de la ciudadanía al mandatario.

17.2 por ciento de los comentarios acusa fraude electoral y 13.8 por ciento cuestionó una supuesta caída en el sistema de conteo de votos para favorecer a Jara. El mismo porcentaje difundió videos en los que se exhibe un presunto pago de 5 mil pesos para “inflar” las urnas y la entrega de cobijas para inducir el sentido de la votación.

Sobre los nueve vehículos blindados que adquirió la Suprema Corte de Justicia de la Nación para uso de los ministros, quienes después aseguraron que no los van a usar, 24.7 por ciento recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su momento que el uso de unidades blindadas era un lujo.

13.5 por ciento criticó que los ministros se “sirvieron con la cuchara grande” y 12.2 por ciento dice que en total se adquirieron 571 vehículos por parte del Poder Judicial.

10.4 por ciento se burló de la afirmación de los ministros sobre no usar las camionetas adquiridas, indicando que, de no haber sido exhibidos, ya estarían circulando por la ciudad y 8.6 por ciento señala la hipocresía, mentiras y corrupción de los ministros.

Sobre que Pemex canceló envíos programados de petróleo a Cuba, 45 por ciento se burló de la afirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que se trató de una decisión soberana, en tanto 30.8 por ciento indica que la cancelación por parte de Pemex del envío de petróleo a Cuba responde a la presión ejercida por Estados Unidos.