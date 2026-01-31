Mencionan a Salinas Pliego, Slim y Azcárraga en archivos de Jeffrey Epstein

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 31 enero 2026
    Mencionan a Salinas Pliego, Slim y Azcárraga en archivos de Jeffrey Epstein
    Salinas Pliego aparece en un recordatorio de correo electrónico para una cena privada en California en 2011. CUARTOSCURO

En correos que forman parte de los documentos recién publicados del caso se menciona a los empresarios mexicanos

Ricardo Salinas Pliego así como otros empresarios mexicanos aparecen mencionados en los archivos de Epstein, según documentos que fueron compartidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Salinas Pliego aparece en un recordatorio de un correo electrónico para una cena privada el miércoles 2 de marzo de 2011 en el restaurante L’Opera, en 101 Pine Avenue en Long Beach, California.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué hemos aprendido de los archivos de Epstein recientemente publicados?

El correo fue enviado por John Brockman y menciona a Jeff Bezos, Jeffrey Epstein, Elon Musk y Ricardo Salinas Pliego.

Carlos Slim es otro de los empresarios que aparecen mencionados. De acuerdo con uno de los documentos.

Epstein envió un mensaje a Bamaby Marsh, quien le responde sobre viajar a la isla y menciona al empresario mexicano.

“Es muy poco probable que pueda llegar a la isla para verte. Pero busquemos otra opción. Estaré en NYC muchos días en noviembre, ya que he cancelado virtualmente todos mis viajes de noviembre solo para recuperarme y tener algo de tiempo”, dijo.

”Jeffrey, cuanto más veo a los pensadores de nuestra edad, más me pregunto: ¿por qué tantas personas con medios y posibilidades duermen su camino a través de la vida en lugar de tomar enormes riesgos y transformar el mundo? Tal vez necesitemos un regreso a la narrativa del “gran hombre”.Tendré una llamada rápida con Eric Lander la próxima semana - ¿algún consejo sobre áreas en las que podría estar personalmente interesado? He oído de Martin que la mayor parte de su tiempo se lo lleva la administración. Noté que Carlos Slim también lo está apoyando, lo que sugiere la posibilidad de hacer cosas audaces”.

También aparece un mensaje en el que señala: “Me caso contigo o con Carlos Slim?”.

Los archivos de Epstein también mencionan a la viuda del empresario Emilio Azcárraga, quien supuestamente conocía al fallecido agresor sexual.

De acuerdo con el documento que data del 2009, una persona cercana a Paula Cussi envió un mensaje a Epstein que le pide ayuda con un predio.

”Te estaría muy agradecido si pudieras ayudarme con lo siguiente. Necesito una entidad (no yo) que compre los 13 años restantes de un arrendamiento de 20 años sobre el terreno y el sótano del apartamento 71 Eaton Place. Este departamento fue comprado por una querida amiga mía, a quien ya conoces, llamada Paula Cussi (viuda de Emilio Azcárraga).

”Lo adquirió hace tres años cuando pensó que necesitaba un lugar donde guardar su valiosísima colección de arte, que hasta entonces había estado en su departamento de París. Luego, tras una renovación y por motivos de seguridad, le aconsejaron que sacara del Reino Unido el arte valorado en 3.5 millones de libras por motivos fiscales. Le dijeron que de lo contrario habría sido responsable de impuestos muy altos. Cuando hablé con ella por última vez, mencionó que el mercado había estado bastante plano. Le aconsejaron ponerlo en venta y parece que estaría dispuesta a aceptar algo entre 2 millones de libras por una extensión de arrendamiento de la Grosvenor Estate para llevarlo de vuelta a 20 años”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Justicia
Investigaciones

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
Usuarios de las instituciones bancarias Santander y Scotiabank reportaron en redes sociales el fallo en sus aplicaciones móviles bancarias.

En viernes de quincena y puente, apps bancarias de Santander y Scotiabank fallan
Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años
Banco de México crea nuevo billete de 100 pesos, en conmemoración de un centenario desde su fundación.

Banco de México crea nuevo billete conmemorativo de $100 pesos: Descubre sus elementos (FOTOS)
Manolo Jiménez Salinas informó sobre el avance del proceso jurídico y financiero de AHMSA.

Reactivación de AHMSA requerirá estructura financiera sólida: Manolo Jiménez
La Profeco hizo un estudio de calidad sobre diferentes marcas de yogur.

Lala, Alpura o Yoplait... Profeco revela cuál es el yogur más saludable, ideal para el desayuno
Muerte súbita

Muerte súbita
La Federación cuenta con una bolsa de mil 700 millones de pesos para iniciar los trabajos de la rectificación de las curvas en Los Chorros.

Carretera Interserrana y obras en Los Chorros mejorarán movilidad en la carretera 57