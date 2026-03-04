Da Corte revés a Emilio Lozoya: deberá indemnizar a periodista Lourdes Mendoza por daño moral

México
/ 4 marzo 2026
    Por unanimidad, la Corte ratificó la sentencia de un juez de la CDMX contra Emilio Lozoya. ESPECIAL

El exdirector de Pemex había acusado, sin pruebas, a la comunicadora de recibir sobornos en el sexenio de Enrique Peña Nieto

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, deberá indemnizar a la periodista Lourdes Mendoza, por el daño moral que le causa al acusarla, sin ofrecer pruebas, de recibir sobornos en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

En sesión de este miércoles, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la sentencia de un juez de la Ciudad de México, que ordena al exfuncionario pagar a la mencionada periodista por las declaraciones que realizó ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de la investigación en el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Al respecto, la periodista Lourdes Mendoza afirmó que la “justicia a veces tarda, pero llega. Hoy es verdad legal, Emilio Lozoya Austin, me difamó”.

“El criminal confeso, el mal hijo, mal hermano, mal esposo y mal padre. El que no le pagó a sus abogados @coellotrejomx cuando le pidieron pruebas de sus dichos. El que para salvarse no dudó en cambiar el rumbo de 17 familias imputándonos mentiras y dañándolas en su honor y trayectorias, el chicanero que intentó retrasar su sentencia final, perdió la @SCJN hoy puso en punto final 9 - 0 por UNANIMIDAD . Gracias @JovitaCoello Grs a la familia Coello Trejo”, señaló en una red social.

Temas


Justicia

Personajes


Lourdes Mendoza
Emilio Lozoya Austin

