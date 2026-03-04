Juez ordena al Altiplano cesar incomunicación y presunta tortura contra ‘El Güero Palma’

Noticias
/ 4 marzo 2026
    El interno se encuentra acusado de presunto homicidio calificado. ESPECIAL
    El interno se encuentra acusado de presunto homicidio calificado. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

Tortura

Localizaciones


CDMX

La resolución deriva de un amparo promovido por su defensa, mientras el capo sigue sujeto a proceso por homicidio calificado

CDMX.- Un juez federal ordenó al director del penal de máxima seguridad del Altiplano cesar la incomunicación y la tortura denunciadas por Héctor Palma Salazar, “El Güero Palma”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.

A través de su abogado, José Gabriel Martín Hernández Rodríguez, Palma Salazar tramitó un amparo en el que reclamó aislamiento e incomunicación, maltrato psicológico o tortura, así como el estado de estrés que, señaló, esas condiciones le ocasionan dentro del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Lady Relojes’ será puesta en libertad; no hay denuncias formales, informó FGE

El interno se encuentra acusado de presunto homicidio calificado, de acuerdo con lo expuesto en la demanda de garantías promovida por su defensa.

En consecuencia, Alejandro Latorre Lozano, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, admitió a trámite la solicitud y le concedió una suspensión de plano respecto de la incomunicación, la tortura y cualquier acto tendiente a que se continúe con ello.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum explica descansos, tras publicarse en DOF reforma laboral

“Concesión de la suspensión de plano respecto de la incomunicación -así como la tortura ocasionada- y a cualquier acto tendiente a que se continúe con ella. Notifíquese personalmente y cúmplase”, determinó el juzgador.

Como antecedente, en mayo de 2023 Palma Salazar vio cerca su libertad, luego de que un Tribunal de Apelación lo absolviera del delito de delincuencia organizada.

Sin embargo, antes de abandonar el penal de máxima seguridad, se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en agravio de nueve personas, por hechos ocurridos en 1992 en el estado de Guerrero, caso por el que permanece recluido en el Altiplano.

