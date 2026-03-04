De cara al Mundial 2026, se reúne Harfuch con representantes de FIFA

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión con representantes de la FIFA, autoridades federales y autoridades de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, sedes del Mundial 2026.

El titular de la SSPC detalló, vía redes sociales, que en este encuentro se coordinaron las acciones de seguridad rumbo al Mundial de Futbol 2026.

“Revisamos los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional”, indicó García Harfuch.