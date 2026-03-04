Recibe Cámara de Diputados propuesta de reforma electoral de Claudia Sheinbaum

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 4 marzo 2026
    Recibe Cámara de Diputados propuesta de reforma electoral de Claudia Sheinbaum
    La presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro aseguró que habrá un debate abierto de la propuesta. CUARTOSCURO

Tras días de retraso por desacuerdos partidistas, finalmente la Presidencia de la República envió el proyecto que ahora inicia su trámite legislativo

Pese a los desacuerdos entre partidos por el proyecto, la Presidencia de la República finalmente envió a la Cámara de Diputados la reforma electoral impulsada por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.

Aunque se había avisado que la enmienda sería enviada al Poder Legislativo desde días atrás, presuntamente la falta de acuerdos de Morena con sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), habría retrasado la presentación del proyecto final.

TE PUEDE INTERESAR: Abarcaría ‘Plan B’ electoral reformas constitucionales: Ignacio Mier

La recepción de la propuesta, a las 14:30 horas de este miércoles, se realizó a través de un evento protocolario de la Mesa Directiva de San Lázaro.

$!Recibe Cámara de Diputados propuesta de reforma electoral de Claudia Sheinbaum

“Estamos recibiendo la iniciativa de la presidenta de la República a propósito de la reforma electoral. Entiendo que contiene una iniciativa para reformar 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, dijo Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“Como ustedes saben, esta iniciativa es una iniciativa trascendente que ha ocupado ya por tres meses espacio deliberativo público y hoy, con este documento, con esta iniciativa, inicia el proceso legislativo de manera formal”.

López Rabadán anunció que se dará cuenta a los integrantes de la Cámara de Diputados de la recepción del documento.

Durante los dos días previos, la presidenta Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con los coordinadores de Morena en las cámaras de diputados y senadores, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, para afinar los últimos detalles.

En esas reuniones también estuvieron Pablo Gómez, titular de la comisión presidencial para la reforma electoral, y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, entre otros personajes.

El recorte presupuestal a partidos políticos que se contempla en la propuesta presidencial es uno de los principales motivos por los que el PVEM y el PT están en contra de la misma, junto con la fórmula para la selección de espacios de legisladores federales de representación proporcional.

Otro desacuerdo se centró en el planteamiento de desaparecer el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), aunque la Presidenta finalmente señaló que éste continuará.

“Los cómputos distritales inician el mismo día conforme vayan llegando. Actualmente, la elección es el domingo y el cómputo distrital empieza el miércoles. La idea es que, en el momento que vaya llegando el cómputo distrital, vaya empezándose a contar, que no se esperen dos días, consideramos que no es necesario”, comentó en conferencia mañanera.

“Y el PREP viene realmente de la ley. Entonces ahí no se está tocando el PREP, sino sencillamente la reforma constitucional”.

La propuesta contempla, en líneas generales, disminuir de 128 a 96 el número total de senadurías, mientras que la Cámara de Diputados se mantendría con 500 integrantes, aunque se modifica la fórmula para que los 200 diputados de representación proporcional, conocidos como plurinominales, sean elegidos por voto popular.

La iniciativa también busca reducir el gasto ordinario de los partidos políticos, disminuir de 48 a 35 minutos diarios el tiempo del INE para fines electorales, además de que se pondría un tope a los salarios de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), los órganos electorales locales y los tribunales electorales para que no ganen más que el/la titular del Poder Ejecutivo federal.

El proyecto también plantea mecanismos estrictos de control para prevenir el financiamiento ilícito y se etiquetará el contenido electoral modificado a través de herramientas de inteligencia artificial.

Sheinbaum declaró que, en caso de que no se logre obtener la mayoría calificada para aprobar la reforma, se optaría por un “Plan B” en materia electoral.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Electoral

Localizaciones


Ciudad de México

Organizaciones


Cámara de Diputados

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

Selección de los editores
true

CJNG: La sucesión de ‘El Mencho’
El cantante Bobby Pulido obtiene la candidatura demócrata en Texas y competirá por el Distrito 15 rumbo a la Cámara de Representantes en noviembre.

El cantante Bobby Pulido busca un escaño en el Congreso de Estados Unidos por los demócratas
“El secretario de Defensa de Estados Unidos Pete Hegseth escucha mientras habla el jefe del Estado Mayor Conjunto general Dan Caine, en el Pentágono en Washington”, informó la agencia de noticias AP.

Secretario de Defensa admite que EU no puede ‘detenerlo todo’ ante ataques de Irán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostiene el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol en el Palacio Nacional de la Ciudad de México.

A 100 días del Mundial, emergen nuevos retos por la guerra en Irán y la violencia en México

Te compartimos el calendario oficial, del 4 al 26 de marzo, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Pensión del Bienestar... ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 4 al 26 de marzo según el Calendario Oficial?
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Regalo. El número 13, considerado de la suerte para Taylor Swift, sería la clave detrás de la posible fecha de su boda.

¿La boda del año? Filtran posible fecha de boda entre Taylor Swift y Travis Kelce
Hoteles de la Ciudad de México ajustan sus estrategias de hospedaje rumbo al Mundial 2026 tras la cancelación del 40% de reservas que había bloqueado la FIFA.

Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo