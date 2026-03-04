$!Recibe Cámara de Diputados propuesta de reforma electoral de Claudia Sheinbaum

La recepción de la propuesta, a las 14:30 horas de este miércoles, se realizó a través de un evento protocolario de la Mesa Directiva de San Lázaro.

Aunque se había avisado que la enmienda sería enviada al Poder Legislativo desde días atrás, presuntamente la falta de acuerdos de Morena con sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), habría retrasado la presentación del proyecto final.

Pese a los desacuerdos entre partidos por el proyecto, la Presidencia de la República finalmente envió a la Cámara de Diputados la reforma electoral impulsada por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.

“Como ustedes saben, esta iniciativa es una iniciativa trascendente que ha ocupado ya por tres meses espacio deliberativo público y hoy, con este documento, con esta iniciativa, inicia el proceso legislativo de manera formal”.

“Estamos recibiendo la iniciativa de la presidenta de la República a propósito de la reforma electoral. Entiendo que contiene una iniciativa para reformar 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” , dijo Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

López Rabadán anunció que se dará cuenta a los integrantes de la Cámara de Diputados de la recepción del documento.

Durante los dos días previos, la presidenta Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con los coordinadores de Morena en las cámaras de diputados y senadores, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, para afinar los últimos detalles.

En esas reuniones también estuvieron Pablo Gómez, titular de la comisión presidencial para la reforma electoral, y Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, entre otros personajes.

El recorte presupuestal a partidos políticos que se contempla en la propuesta presidencial es uno de los principales motivos por los que el PVEM y el PT están en contra de la misma, junto con la fórmula para la selección de espacios de legisladores federales de representación proporcional.

Otro desacuerdo se centró en el planteamiento de desaparecer el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), aunque la Presidenta finalmente señaló que éste continuará.

“Los cómputos distritales inician el mismo día conforme vayan llegando. Actualmente, la elección es el domingo y el cómputo distrital empieza el miércoles. La idea es que, en el momento que vaya llegando el cómputo distrital, vaya empezándose a contar, que no se esperen dos días, consideramos que no es necesario”, comentó en conferencia mañanera.

“Y el PREP viene realmente de la ley. Entonces ahí no se está tocando el PREP, sino sencillamente la reforma constitucional”.

La propuesta contempla, en líneas generales, disminuir de 128 a 96 el número total de senadurías, mientras que la Cámara de Diputados se mantendría con 500 integrantes, aunque se modifica la fórmula para que los 200 diputados de representación proporcional, conocidos como plurinominales, sean elegidos por voto popular.

La iniciativa también busca reducir el gasto ordinario de los partidos políticos, disminuir de 48 a 35 minutos diarios el tiempo del INE para fines electorales, además de que se pondría un tope a los salarios de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), los órganos electorales locales y los tribunales electorales para que no ganen más que el/la titular del Poder Ejecutivo federal.

El proyecto también plantea mecanismos estrictos de control para prevenir el financiamiento ilícito y se etiquetará el contenido electoral modificado a través de herramientas de inteligencia artificial.

Sheinbaum declaró que, en caso de que no se logre obtener la mayoría calificada para aprobar la reforma, se optaría por un “Plan B” en materia electoral.