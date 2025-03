Descarta Claudia Sheinbaum interés de investigar a Felipe Calderón

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en su conferencia matutina que no existe interés de su gobierno por investigar al expresidente Felipe Calderón Hinojosa por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La mandataria federal señaló en Palacio Nacional que tampoco se tiene información de que Estados Unidos tenga abierta alguna investigación relacionada con el expresidente.

Distintos sectores de la sociedad han insistido en una investigación contra Calderón Hinojosa, luego de que su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fuera sentenciado a 38 años de prisión por participar en un esquema criminal de drogas, conspiración y declaraciones falsas.

Incluso el gobierno anterior, del expresidente Andrés Manuel López Obrador, realizó una consulta ciudadana en la que preguntaban a la población si quería que expresidentes fueran investigados y juzgados por posibles actos de corrupción.

“No tenemos conocimiento y no nos han informado -el gobierno de Estados Unidos- y repito no, no es un tema del gobierno. Si hay algún tema en la fiscalía, pues que proceda la fiscalía, pero nosotros como gobierno no lo vamos a hacer”, mencionó la mandataria en su conferencia.

Sheinbaum Pardo fue cuestionada por la prensa si habría interés de su gobierno sobre abrir una investigación contra Felipe Calderón por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“No nos corresponde a nosotros, le corresponde en todo caso a la fiscalía, si es que llegara a encontrar esta evidencias”, respondió la titular del Ejecutivo federal.