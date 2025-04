Desconoce Sheinbaum si la DEA ha solicitado la extradición de ‘Don Neto’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no tiene información de si alguna agencia de Estados Unidos esté reclamando la entrega de Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, uno de los narcotraficantes más longevos de México.

El capo fue arrestado en 1985 por el asesinato del agente estadounidense Enrique “Kiki” Camarena y fue condenado a 40 años de prisión, aunque en 2016 la justicia mexicana le concedió el arresto domiciliario.

Específicamente la mandataria federal señaló que no tiene conocimiento de si la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos está pidiendo la extradición de uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara.

Sheinbaum Pardo afirmó que la liberación de “Don Neto” fue porque el narcotraficante ya cumplió su condena de cuatro décadas.

“No, no tengo conocimiento de que la DEA esté pidiendo algo así, o alguna de las agencias de Estados Unidos. Hoy pregunté en el gabinete y lo que me plantearon es que se cumplió su condena (...) No tengo conocimiento que se esté viendo por parte de una agencia, preguntamos y les contemos”, declaró en su conferencia matutina.

En la jornada del miércoles 9 de abril se reportó que “Don Neto” fue liberado cuatro días atrás, luego de cumplir una condena de 40 años por ser responsable del secuestro y homicidio del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar, y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

El exlíder criminal fue uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, que se conformó en la década de 1970 y el capo todavía tiene pendiente un proceso en Estados Unidos por el asesinato del agente.

Asimismo, Ernesto Fonseca es señalado de diversos delitos, como extorsión, conspiración, complicidad y encubrimiento.

Fonseca Carrillo, tío del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, fue arrestado en abril de 1985 en Puerto Vallarta, Jalisco, y llevado a prisión.

Autoridades mexicanas le concedieron en 2016 la prisión domiciliaria por tener 85 años y padecimientos de salud, por lo que fue trasladado a una residencia en Hacienda Valle Escondido, en Atizapán (Estado de México).