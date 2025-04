‘No soy la dirigente de Morena’, responde Sheinbaum sobre polémica de Andrea Chávez

CDMX.- En su conferencia de prensa matutina la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre presuntos actos de campaña realizados por la senadora del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrea Chávez.

“Las instituciones de Morena tienen que resolver muchas cosas. Yo no soy el dirigente de Morena, soy la presidenta de la República. Sí creo que, en particular para ciertos temas, vale la pena recordar nuestros principios. Por eso, la carta que voy a enviar tiene que ver con tres temas principales”, declaró desde el Salón Tesorería.

La senadora Andrea Chávez fue señalada por utilizar caravanas de salud en Chihuahua con vehículos del empresario Fernando Padilla Farfán, para la promoción de su imagen por la candidatura a la gubernatura de la entidad.

El Partido Acción Nacional presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la legisladora morenista por presuntamente cometer 15 presuntos delitos electorales y penales.

En respuesta a estos hechos, la mandataria federal señaló en calidad de militante de este movimiento que hay temas que se deben recordar de cara a los próximos comicios.

El primer punto que externará en la carta es que se pongan reglas para todos aquellos que quieran ser candidatos a gobernador para 2027; el segundo tema es la austeridad republicana; y el tercer tema es el nepotismo, que a partir del 2027 se aplicará esta ley.

“Dar el ejemplo de qué no es el consumismo, no es el ir a restaurantes, el andar viajando, el mejor ejemplo para un servidor público o servidora pública, y andar en camionetas, claro que yo uso una camioneta del gobierno para andar en las carreteras, cuando estoy en la ciudad uso un carrito, cuando voy en la carretera, pues por seguridad usamos las otras camionetas que existen, pero esta cosa de la persona que llega con no sé cuántos guaruras, pues no, eso no va con nosotros”, mencionó.

La presidenta mencionó que Morena tiene que resolver muchas cosas. “En eso yo ya no me meto, pero, y no es un asunto tampoco en particular por nuestra compañera senadora”, puntualizó.

“Soy presidenta, pero vengo de este movimiento y vengo de una lucha social de hace muchos años, entonces hay que recordar siempre de dónde venimos para no olvidar adonde vamos”, indicó.