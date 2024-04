Edith ‘N’ amaga con demandar a novia de Fofo Márquez; ¿llegaron a acuerdo reparatorio?, esto dice abogado

‘Fofo’ Márquez sigue siendo tendencia en redes sociales, no sólo por sus polémicas, sino porque lleva cerca de un mes en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla (Barrientos). El pasado 4 de abril, se difundieron videos en la plataforma X, donde se observa a Rodolfo Márquez agredir violentamente a Edith ‘N’ , una mujer de 52 años, en un estacionamiento de un centro comercial de Naucalpan, Estado de México.

Aunado a ello, Edith ‘N’ agregó que todo se pudo haber evitado si la joven no hubiera intervenido, ni hubiera alentado a Rodolfo a realizar una acción violenta en su contra.

“Yo siento que es otra culpable [...] Antes de golpearme, él llega muy alterado y ni siquiera estaba en el carro, o sea, ni siquiera se había percatado del accidente. No tengo la seguridad, pero casi creo que ella algo le dijo, fíjate que me acaban de golpear el espejo y la señora se nos va, corre” , dijo.

“Como te comento, yo no tengo abogados particulares, son de la fiscalía, pero sí lo voy a tratar de checar y ver si procede algo para poder también proceder contra ella” , mencionó.

De acuerdo con la denunciante , sus abogados son proporcionados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y no contratados de forma privada , por lo que carece de asesoría y guía legal.

“Es falso totalmente, toda esa información es falsa. El delito por el que está siendo procesado Rodolfo Márquez es de tentativa de feminicidio y por tal motivo no procede ningún acuerdo reparatorio, ninguna salida alterna, no hay posibilidades de negociación” , declaró.

Sin embargo, el representante legal del youtuber concedió una entrevista para el medio de comunicación Milenio , donde aclaró la verdadera situación de su representado , explicando que debido a la gravedad del hecho, no es viable a un acuerdo económico entre las partes.

El abogado Erik Rauda explicó que en este punto del proceso no es posible proponer un acuerdo económico, ya que va en contra de la normativa jurídica. Y es que no procede un acuerdo reparatorio como salida alternativa en un caso por tentativa de feminicidio.

“Si en estos momentos nos pusiéramos de acuerdo en una negociación pues iríamos en contra de lo que marca la ley, el delito se persigue de oficio y no importa a qué arreglo puedan llegar entre las partes, no tendría solución”, comentó el defensor del Márquez.

Aunque no descartó la posibilidad de proponerlo dicho acuerdo en un futuro, pero dependerá si procede la reclasificación del delito.

Edith ‘N’ confirmó con el el periodista Michelle Rubalcaba con la intención de aclarar los rumores sobre su supuesto acuerdo de 16 millones de pesos con el influencer. “No es real, se encuentra en el Reclusorio de Barrientos, no puede haber perdón porque se encuentra vinculado a un proceso de feminicidio en grado de tentativa y tampoco procede la reparación del daño, no tengo conocimiento, tenemos audiencia el 25 de mayo, no le deberían dar credibilidad a esos comunicados”, dijo.

(Con información de El Universal)