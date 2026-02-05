Detectan barreras a la competencia en ferrocarriles de carga de México

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) determinó que actualmente hay tres barreras que frenan la competencia y libre concurrencia en el sistema de transporte ferroviario de carga en México.

La Autoridad Investigadora de la CNA emitió un fallo preliminar de la investigación que inició a raíz de que el organismo sostiene que pueden aumentar los precios en los ferrocarriles de carga al no haber mayor competencia.

TE PUEDE INTERESAR: Investigó Cofece empresas ligadas a director del INE

Luego de más de dos años de investigaciones, la CNA concluyó que las barreras “generan restricciones al funcionamiento eficiente de dichos mercados...”, por lo que la autoridad recibirá argumentos, pruebas y manifestaciones de agentes económicos o empresas interesadas en el tema.

Cuando se analice toda la evidencia que se allegue a la CNA, el Pleno de ese organismo va a emitir una resolución final con el objetivo de mejorar las condiciones del mercado.

En una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se detalló que la Autoridad Investigadora propuso “medidas correctivas para eliminar dichas barreras”, en un sector en el que participan empresas como Grupo México (Ferromex y Ferrosur) y Canadian Pacific Kansas City.

La investigación se inició al considerar que el transporte público ferroviario de carga es fundamental para mover las cadenas de producción en México.

A través de un comunicado, la comisión señaló que el servicio “mueve grandes volúmenes de insumos y productos a largas distancias —alimentos, combustibles, materiales de construcción, vehículos y bienes de consumo— lo que impacta directamente en los costos de producción y, por ende, en los precios finales que pagan las familias mexicanas”.

La investigación fue iniciada el 10 de enero de 2024 por la ahora extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y ahora fue retomada por la CNA.