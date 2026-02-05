Investigó Cofece empresas ligadas a director del INE

México
/ 5 febrero 2026
    Investigó Cofece empresas ligadas a director del INE
    Jesús Octavio García González fue uno de los representantes legales de las empresas alrededor de 3 años. VANGUARDIA
Reforma
por Reforma

Corporativo Zeg quien domina el mercado de materiales electorales en el país, fue señalada en 2024 por posibles prácticas monopólicas

Dos de las empresas que ha representado Jesús Octavio García González, actual director de Administración del Instituto Nacional Electoral (INE), dominan el mercado de materiales electorales en el país e incluso, a una de ellas se le investigó por prácticas monopólicas en 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Pasa de proveedor a administrar INE

En la elección de 2024, Corporativo Zeg ganó contratos en Campeche, Ciudad de México, Durango, Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Potosí.

Mientras que Cajas Graf fue la proveedora de los institutos electorales estatales en Coahuila, Jalisco, Nayarit, Querétaro y Tlaxcala, además de las urnas y mamparas de la elección judicial.

En los últimos 5 años ambas compañías han ganado diversos contratos para proveer urnas, boletas, mamparas y diversa documentación, que son los principales insumos de la organización de los comicios.

El 16 de mayo de 2024, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) notificó a García González, en calidad de representante legal de Corporativo Zeg, el inicio de un procedimiento por prácticas monopólicas.

“Aviso por el que la autoridad investigadora de la Cofece inicia la investigación de oficio identificada bajo el número de expediente 10-003-2021, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de los procedimientos de contratación pública para la adquisición de material y documentación electoral en el territorio nacional”, dice el documento.

“Esta Comisión tuvo conocimiento de hechos que derivan en la posible realización de conductas que podrían constituir prácticas monopólicas absolutas previstas por el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica”.

Corporativo Zeg fue constituida el 11 de diciembre de 2015 ante Miguel Soberón Mainero, Notario Número 181 de la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Kenia López pide al INE definir si su director de Administración tiene conflicto de interés

De acuerdo con un acta notarial, el 1 de junio de 2023 quienes aparecían como sus dueños eran Alejandro Olaya Ortiz y Omar Salvador López Sánchez, con 40 mil y 10 mil acciones de capital fijo, respectivamente.

Además de García González, uno de los representantes legales de la empresa ha sido Rodolfo Higareda Coen.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

