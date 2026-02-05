Investigó Cofece empresas ligadas a director del INE

Dos de las empresas que ha representado Jesús Octavio García González, actual director de Administración del Instituto Nacional Electoral (INE), dominan el mercado de materiales electorales en el país e incluso, a una de ellas se le investigó por prácticas monopólicas en 2024.

En la elección de 2024, Corporativo Zeg ganó contratos en Campeche, Ciudad de México, Durango, Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Potosí.

Mientras que Cajas Graf fue la proveedora de los institutos electorales estatales en Coahuila, Jalisco, Nayarit, Querétaro y Tlaxcala, además de las urnas y mamparas de la elección judicial.

En los últimos 5 años ambas compañías han ganado diversos contratos para proveer urnas, boletas, mamparas y diversa documentación, que son los principales insumos de la organización de los comicios.

El 16 de mayo de 2024, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) notificó a García González, en calidad de representante legal de Corporativo Zeg, el inicio de un procedimiento por prácticas monopólicas.

“Aviso por el que la autoridad investigadora de la Cofece inicia la investigación de oficio identificada bajo el número de expediente 10-003-2021, por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de los procedimientos de contratación pública para la adquisición de material y documentación electoral en el territorio nacional”, dice el documento.

“Esta Comisión tuvo conocimiento de hechos que derivan en la posible realización de conductas que podrían constituir prácticas monopólicas absolutas previstas por el artículo 53 de la Ley Federal de Competencia Económica”.

Corporativo Zeg fue constituida el 11 de diciembre de 2015 ante Miguel Soberón Mainero, Notario Número 181 de la Ciudad de México.

De acuerdo con un acta notarial, el 1 de junio de 2023 quienes aparecían como sus dueños eran Alejandro Olaya Ortiz y Omar Salvador López Sánchez, con 40 mil y 10 mil acciones de capital fijo, respectivamente.

Además de García González, uno de los representantes legales de la empresa ha sido Rodolfo Higareda Coen.