Determinará el análisis de perfiles el éxito de la reforma judicial: Zaldívar

“A diferencia de los otros Comités, en el Comité del Poder Ejecutivo dejamos un espacio abierto para poder valorar con mucha sensibilidad cada una de las personas. Esta no puede ser una elección en el comité meramente tecnocrática como es el modelo que ha venido dominando el Poder Judicial en México”, señaló el funcionario.

Zaldívar describió que “un buen juez” tiene que ser una buena persona, un agente sensible, con empatía con el pueblo y con la justicia.

El ministro en retiro puntualizó en la conferencia matutina desde Palacio Nacional que la revisión de los perfiles no puede ser de forma “tecnocrática” ya que para para ser un buen juez no basta con saber Derecho.

Arturo Zaldívar recalcó que se analizará con cuidado cada una de las trayectorias, fama pública y lo que se pueda saber del postulante en cuanto a su honestidad.

“Después, en la entrevista, su capacidad; de tal suerte que es una labor muy cuidadosa, que no está arreglada, porque haberla arreglado hubiera limitado y a veces esos sistemas hacen que llegue lo que no debe llegar. Ser un buen juez no basta saber derecho”, mencionó.

CUMPLEN CON REQUISITOS

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador de Política y Gobierno, informó que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo consideró que 11 mil 015 aspirantes cumplieron los requisitos de elegibilidad.

Estos más de 11 mil cuentan con el perfil que se busca para el proceso electoral y 228 de ellos aspiran un lugar como ministro y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

TE PUEDE INTERESAR: Tiene beca Rita Cetina a 4.8 millones de alumnos registrados: SEP

El funcionario federal detalló que 183 aspirantes cumplieron los requisitos de elegibilidad para un cargo como magistrada o magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ); 42 para magistrada o magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 225 para magistrada o magistrado de Salas Regionales Tribunales Electorales del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 3 mil 380 para el cargo de magistradas y magistrados de Circuito y 6 mil 957 para el cargo de juezas y jueces de distrito.

Ahora se entrará en una etapa de revisión de las trayectorias, su experiencia profesional y honestidad, así como la revisión del ensayo que presenten para seleccionar los perfiles idóneos.