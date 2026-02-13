$!Detienen célula criminal tras ataque armado cerca de propiedad de Pepe Aguilar en Zacatecas

Autoridades de seguridad informaron la detención de cuatro hombres presuntamente integrantes de una célula criminal que operaba en el municipio de Villanueva y la región suroeste del estado de Zacatecas, luego de registrarse una agresión armada contra elementos de seguridad. Los hechos ocurrieron en la carretera federal 54 Zacatecas–Guadalajara, en el tramo que conecta los municipios de Villanueva y Tabasco, a la altura del Rancho El Soyate, propiedad de la familia del cantante Pepe Aguilar. De acuerdo con la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas, la agresión fue dirigida contra fuerzas de seguridad en funciones y no contra particulares. TE PUEDE INTERESAR: ‘No fue ataque directo’... Sheinbaum sobre agresión a convoy de la familia Aguilar en Zacatecas

DESARTICULAN CÉLULA DELICTIVA EN OPERATIVO COORDINADO La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas informó mediante comunicado que, tras la agresión registrada en el municipio de Villanueva, se logró desarticular una célula delictiva mediante un operativo coordinado. Según el documento oficial, los hechos se registraron en la comunidad de Tayahua, donde elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas realizaban labores operativas y fueron atacados con disparos de arma de fuego. “La situación fue controlada de manera inmediata y se reforzó la seguridad en la zona con la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno”, señaló el comunicado, en referencia a la intervención del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, además de corporaciones estatales. Como resultado de la acción conjunta, fueron detenidos Alberto N., de 47 años; Claudio N., de 18; Juan Carrera N., de 21, y Flavio Alberto N., de 38 años, este último “identificado como el jefe de plaza de una célula criminal que operaba en el municipio de Tabasco”, de acuerdo con las autoridades. ARMAMENTO, DROGA Y EXPLOSIVOS FUERON ASEGURADOS Durante el operativo se aseguraron armas, equipo táctico y diversos objetos vinculados con presuntas actividades delictivas. Entre lo decomisado se encuentran tres armas largas, cargadores abastecidos, chalecos balísticos, ponchallantas, dosis de sustancias con características similares a metanfetamina, cocaína y marihuana, además de explosivos, material detonante y una camioneta. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la integración de la investigación correspondiente. La Mesa Estatal precisó que no se registraron bajas entre los elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas.

AUTORIDADES ESTATALES DESCARTAN ATAQUE CONTRA LA FAMILIA AGUILAR El secretario general de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes Murgüeza, señaló que versiones difundidas en algunos medios sobre un presunto ataque contra escoltas de la familia Aguilar no corresponden a la información oficial. “Como se informó oportunamente, la agresión fue dirigida contra una unidad de la Fuerza de Reacción Inmediata que realizaba labores operativas en la zona. Si bien los hechos ocurrieron en un área cercana a donde se encontraban integrantes de la familia Aguilar, no se trató de un ataque en su contra. Asimismo, el cantante no se encontraba en el lugar”, informó. El funcionario añadió que la situación fue controlada de manera inmediata y que la vocería de seguridad estatal brindaría información detallada para evitar especulaciones. En un mensaje en video difundido tras los hechos, explicó que la agresión ocurrió en el tramo carretero entre Tayahua y el municipio de Tabasco, y confirmó que no se registraron bajas entre las corporaciones de seguridad. También pidió a la ciudadanía evitar circular por la zona mientras se desarrollaba el operativo terrestre y aéreo.

PEPE AGUILAR DESMIENTE ATAQUE CONTRA ELLOS Por su parte, el cantante Pepe Aguilar emitió un comunicado dirigido al público y a los medios de comunicación para aclarar su situación personal. “Contrario a lo que muchos medios de comunicación están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, expresó. El intérprete señaló que en la zona cercana a su propiedad en Zacatecas se realizaba un operativo activo, en concordancia con la información difundida por autoridades estatales. “Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”, añadió en su mensaje.