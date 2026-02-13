‘No fue ataque directo’... Sheinbaum sobre agresión a convoy de la familia Aguilar en Zacatecas

    ‘No fue ataque directo’... Sheinbaum sobre agresión a convoy de la familia Aguilar en Zacatecas
    La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la agresión armada ocurrida en Zacatecas no fue un ataque directo contra la Familia Aguilar, sino un hecho derivado de un operativo en la zona. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sheinbaum descarta ataque directo contra la Familia Aguilar tras agresión en Zacatecas. Pepe Aguilar confirma que su familia está bien

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este 13 de febrero de 2026 que la agresión registrada en Zacatecas contra un convoy vinculado a la Familia Aguilar no fue un ataque directo. Explicó que los hechos ocurrieron cuando los vehículos transitaban por una zona donde se desarrollaba un operativo de seguridad.

“Sencillamente pasaron en ese momento por un lugar donde había un operativo”, señaló la mandataria. Añadió que desde el instante en que se tuvo conocimiento de lo sucedido hubo comunicación con la familia para garantizar su protección.

El enfrentamiento se registró en las inmediaciones del rancho familiar en el municipio de Villanueva, lo que generó atención mediática debido a la relevancia pública del cantante Pepe Aguilar, su hija Ángela Aguilar y su yerno, Christian Nodal.

PEPE AGUILAR ROMPE EL SILENCIO

Horas después del incidente, Pepe Aguilar difundió un comunicado en el que aclaró que él no viajaba en el convoy afectado y que se encontraba en la Ciudad de México. Subrayó que sus familiares están bien y que no hubo personas lesionadas.

“Contrario a lo que muchos medios aseveran, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, expresó el intérprete de música ranchera, quien también pidió claridad en la información difundida sobre el caso.

El cantante explicó que en la zona cercana a su casa y al rancho de su hija se activó un operativo oficial, tal como lo comunicaron autoridades estatales, entre ellas el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza.

QUÉ OCURRIÓ EN VILLANUEVA

De acuerdo con los reportes, la noche del jueves se registró un ataque a balazos contra una caravana de vehículos que se dirigía hacia la Ciudad de México. Los afectados fueron escoltas de la familia, quienes resultaron ilesos.

Se informó que el convoy habría sido perseguido por drones y posteriormente interceptado antes de que comenzara la agresión. El hecho elevó la preocupación por la situación de violencia en Zacatecas, una entidad que ha enfrentado episodios de inseguridad en los últimos años.

DATOS SOBRE EL OPERATIVO

· El incidente ocurrió en Villanueva, Zacatecas

· No hubo personas fallecidas ni lesionadas

· Autoridades activaron operativo en la zona

· La presidenta descartó ataque directo

