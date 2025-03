Diputado pide procesar desafuero de Cuauhtémoc Blanco

CDMX.- El diputado Germán Martínez (PAN), integrante de la Sección Instructora, acuso a sus compañeros de Morena (Hugo Éric Flores y Belinda Quiróz) y del PVEM (Raúl Bolaños-Cacho) de encubrir a Cuauhtémoc Blanco, por demorar el inicio del análisis de la solicitud de desafuero por presunto abuso sexual.

Hasta el momento, la Sección Instructora ha aplazado en dos ocasiones el inicio del proceso de análisis del caso, los días 6 y 18 de marzo. Hoy, a las 17:30 horas, se reunirán nuevamente para decidir si se admite o no el caso del ex futbolista y exgobernador de Morelos.

“Están aplazando, ayer aplazaron y siguen cubriendo de impunidad este asunto en el que no entramos a estudiarlo como es debidamente. Ya basta de encubrir a Cuauhtémoc Blanco, ya basta en cubrir a un presunto, subrayó presunto responsable de un delito de naturaleza sexual contra la mujer, y yo no lo hago presunto responsable, lo hizo responsable la Fiscalía de Morelos, que no es del PAN, ni del PRI, ni de Calderón, ni de Hernán Cortés, ya estuvo de estarlo encubriendo”, refirió Germán Martínez.

El panista dijo que hoy acudirá a la sesión de la Sección Instructora, “y sólo saldré satisfecho si lo empezamos a estudiar plenamente y le notifican, y ya lo dejan de encubrir (a Cuauhtémoc Blanco)”.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que los diputados de Morena y el PVEM voten en contra de que se admita el caso; lo cual representaría un caso único.

“Será la primera vez en la historia, si hoy se desecha ese expediente, si hoy se declara notoriamente improcedente, como dice la Ley de Responsabilidades, será la primera vez en la historia que un juicio de esta naturaleza, que es un juicio de procedencia, se mande al basurero sin estudiarlo y una mujer humillada al mismo tiempo. Será la primera vez, ningún caso así, ustedes conocen mejor que yo los asuntos aquí de la Cámara, pero el de Uriel (Carmona), el de (Francisco) Cabeza de Vaca, el de (Andrés Manuel) López Obrador, el de René Bejarano, el del otro que anduvo con un niño en un hotel (Saúl Huerta). Bueno, la chapo diputada (Guadalupe Sánchez)”, refirió.