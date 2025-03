Disminuye 49% incautación de fentanilo en EU: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum presumió la disminución del 49 por ciento en incautaciones de fentanilo en Estados Unidos como parte del esfuerzo que hace México para combatir el mortal opiode sintético.

En conferencia, mostró una gráfica sobre la reducción en los decomisos de la droga en los últimos cuatro meses, citando datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés).

TE PUEDE INTERESAR: Soldados, cárteles y China: lo que México está haciendo para evitar los aranceles

“(Vean) esta gráfica, muy interesante, me la mostró el jueves el Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, la fuente es CBP, Nationwide Drug Seizure, son kilogramos”, señaló.

“Hay un decremento, del otro lado se revisa, y lo incautan de México a Estados Unidos, cuando llega allá se incauta, pues hay una reducción de las incautaciones de fentanilo de octubre que llegamos, del 2024, este es de enero (de 2025), tendría que salir la cifra de febrero, del 49.94 por ciento.

“O sea, están incautando la mitad de lo que incautaban en octubre, o de lo que incautaron en octubre, de aquí para allá, en la frontera sur, eso quiere decir que algo bien estamos haciendo, ¿no?”, expresó.

Según la gráfica, en octubre de 2024 se incautaron 899 kg de fentanilo en Estados Unidos, pero para enero pasado, la cantidad cayó a 450 kg, una reducción prácticamente del 50 por ciento. En noviembre fueron asegurados 591 kg del opioide sintético y en diciembre, 516 kg, según lo expuesto por Sheinbaum.

Previamente, la Mandataria fue cuestionada sobre el papel de la Administración del Presidente Donald Trump en el control del flujo de drogas y los precursores para fabricarlos, más allá de responsabilizar a México.

Se le indicaron supuestas cifras de la DEA mencionadas por Mike Vigil, ex jefe de Operaciones Internacionales de la agencia antidrogas, sobre que el 90% del fentanilo es trasladado por ciudadanos estadounidenses.

La Presidenta señaló que esos datos se han expuesto en conversaciones de autoridades mexicanas y las del vecino país del norte, enfatizando la importancia de la coordinación para tomar medidas equitativas en la inspección de mercancías.

“Sí, es parte del diálogo que se tuvo, de decir: ‘se revisa de aquí pa’ allá, pero de allá pa’ acá también’, de aquí para allá y de allá para acá.

“Ya no solo es armas, también, y luego lo que he dicho, a ver, cuánta droga o cuántos precursores de fentanilo entran de Estados Unidos, esa cifra no la conocemos, porque dicen que entra por Canadá y que entra por México, ¿a poco no entran por Estados Unidos los precursores de fentanilo?, ¿o se revisa absolutamente todo lo que entra a Estados Unidos?”, dudó.

“Entonces, así de abierto se habló de esa reunión y hubo un buen ambiente, digamos, en el proceso, diciendo, tenemos que colaborar y coordinarnos para poder disminuir el consumo y al mismo tiempo el tráfico de drogas que también es nuestro interés”.

Asimismo, la Presidenta mencionó los esfuerzos de su Administración en materia migratoria, indicando que se han implementado estrategias para reducir el flujo de movilidad humana hacia la frontera norte.

“Con respeto a los derechos humanos estamos disminuyendo el número de personas, sobre de otros países que llegan a la frontera norte, pues persuadiendo, apoyando, buscando la manera de que encuentren una opción distinta al llegar al norte, también incluso por su protección”, dijo.

Tanto el tráfico de fentanilo como los migrantes a través de la frontera norte de México fueron los principales argumentos de Trump para imponer aranceles del 25 por ciento a productos mexicanos que entran a Estados Unidos.

Aunque la aplicación de impuestos entraría en vigor en febrero pasado, se acordó una pausa de 30 días que expirará la media noche de este lunes.