Elementos antimotines golpean a indígenas en carretera federal de Tabasco

Un nuevo desalojo con el uso de la fuerza pública se registró este jueves en Tabasco, cuando elementos antimotines, arremetieron a golpes y empujones contra indígenas de Tamulté de las Sábanas, quienes bloquearon una carretera federal en reclamo de las fallas en la red de energía y agua potable.

Este jueves un numeroso grupo de habitantes de la Villa Tamulté de las Sábanas, Centro, decidieron cerrar la carretera federal Villahermosa–Frontera, para exigir a las autoridades la construcción de una subestación eléctrica, que les fue prometida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a dos personas acusadas de invadir la casa de la hija de ‘Doña Carlota’

Amado Salvador Salvador, uno de los líderes de la zona, señaló que, la falta de esta infraestructura provoca apagones constantes y fallas en el funcionamiento de la planta de agua potable y en plena ola de calor se quedan sin el vital líquido.

Aseveró que, son 32 comunidades y más de 15 mil familias indígenas afectadas por falla en el suministro eléctrico.

‘En el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo dijo en el parque público de la Villa, que Tamulté de las Sábanas iba a tener su subestación, hoy en día ya salió López Obrador y no hizo nada, ahorita está Claudia Sheinbaum y tampoco’, sostuvo.

Y agregó: ‘Ahora ningún voto se le va a dar a Morena en este tiempo y menos en las elecciones del domingo, a nosotros no nos interesa nombrar a jueces o magistrados, Morena ya escogió a sus candidatos y son ellos mismos los que van a votar, por eso invito a que nadie vote el domingo’.

Cerca de las 17:00 horas, los pobladores decidieron manifestarse cerrando la carretera federal, sin embargo, fueron rodeados por un grupo de antimotines quienes lanzaron gases lacrimógenos y a empujones los replegaron.

Minutos más tardes, los pobladores inconformes, que ya superaban en número a los uniformados, se reagruparon y cerraron de nuevo esta importante vía que conduce a Campeche y Quintana Roo.

‘Aquí nosotros no queremos un gobierno represor, que dé la cara Javier May y que venga a dialogar con el pueblo indígena, estamos decepcionados de este mal gobierno, es como si gobernara el PRI’, señalaron.

‘Es el mal gobierno que tenemos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no nos ha tomado en cuenta, hemos hecho llamado al diálogo y se hace tonto, se hace pendejo el gobierno de May y no tratan de solucionar nuestros problemas, el gobierno no va a hacer pendejo los tamultécos, aquí votamos por Morena y que dé la cara el gobierno, vamos a tomar la carretera federal y no vamos a abrir hasta que el gobierno, no dé la cara’, advirtió Amado Salvador.

Se vivieron momentos de tensión entre los habitantes de la zona indígenas y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tabasco.

TE PUEDE INTERESAR: Un exconvicto y abogados de cárteles están entre los candidatos judiciales de México

Cabe señalar que, apenas el 8 de mayo pasado, se registró un desalojo violento con elementos antimotines contra estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, que protestaban contra irregularidades en el plantel y las malas condiciones de la casa de estudios superiores.