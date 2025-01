Emite CEDHNL medida cautelar por alza en tarifas del transporte en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Ante el alza de las tarifas del transporte público en Nuevo León y en atención a una queja presentada por la Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) emitió una medida cautelar y solicitó suspender la misma.

La titular del organismo Susana Méndez Arellano, estableció que la queja presentada asegura que el aumento tarifario y la implementación de un sistema exclusivo de pago electrónico vulnera los derechos humanos de diversos grupos de la población como adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes y poblaciones indígenas.

TE PUEDE INTERESAR: Aplican en Nuevo León ‘tarifazo’ de hasta $17 en el transporte público

“La Comisión ha encontrado que los acuerdos que sustentan estos cambios no contemplaron una evaluación adecuada del impacto social que estas medidas generarían”, indicó Méndez Arellano.

Precisó que el aumento en las tarifas y la exclusividad de los métodos de pago no solo carecen de un análisis exhaustivo sobre los ingresos promedio de los usuarios, sino que también desatienden la realidad de quienes por diversas razones, no tiene acceso o no cuenta con los conocimientos tecnológicos para hacer uso de las nuevas plataformas.

La Comisión también se refirió a que el transporte público en el área de Monterrey es deficiente.

TE PUEDE INTERESAR: Presentan propuesta de alza a tarifas de transporte en Nuevo León

Precisó que la medida cautelar MC 01/2025 es en aras de garantizar los derechos humanos de quienes viven o transitan en el estado.

“Se solicita suspender de manera inmediata el incremento tarifario en las modalidades de transporte público bajo la competencia del Instituto de Movilidad y Accesibilidad hasta que se realice una revisión exhaustiva de los efectos de estas medidas”, puntualizó Méndez Arellano.