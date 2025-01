En entrevista con María Scherer Ibarra, Ismael el ‘Mayo’ Zambada conversa sobre el fentanilo y la relación política–narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO- María Scherer Ibarra relata en su artículo “El “Mayo” Zambada a días de su captura: “Tiene razón el presidente (AMLO). Los balazos son peligrosos” publicado por la revista Proceso cómo fue su encuentro con el “Mayo”.

“En las primeras semanas de diciembre de 2023 Jorge Carrasco, director de Proceso, me llamó. Tenía algo para mí. Le pedí que lo enviara a mi casa, pero se negó. “Necesito que vengas a recogerlo. Tengo que dártelo en la mano””, explica Scherer Ibarra.

“Fui a verlo al día siguiente. Me recibió en la sala de juntas. No había nada para mí. Me extendió uno de los libros de mi papá. Era un ejemplar de El poder: historias de familia. El contacto del Mayo, que 15 años atrás había llevado a mi padre a la guarida del capo, estaba de vuelta. A través de él, Zambada me pedía que le dedicara el libro. Me quedé helada”, prosigue la periodista.

Scherer Ibarra, narra que “en automático supe que si el Mayo quería verme, no era por mis méritos periodísticos. Quería conocerme porque soy hija de quien soy. Con toda franqueza, no me importó lo más mínimo. Ser hija de Julio Scherer me ha abierto y me ha cerrado puertas, lo mismo que al resto de mi familia. Con esa naturalidad he abrazado las oportunidades que me han ofrecido y también las que me han negado”.

Tras llevar a cabo la logística para realizar la entrevista a Zabada, Scherer Ibarra, describe en su artículo que estando “con las piernas a punto de entumecerse, por fin llegamos. Me desabrocho el cinturón de seguridad, agradezco al conductor y estoy por tomar mis cosas cuando nos ordena que dejemos las mochilas en el vehículo. Lo mismo que teléfonos, plumas y libretas. La instrucción me inquieta”.

“Paramos frente a una reja. El sol nos pega de frente. Mientras estacionamos, veo a Ismael Zambada en el último de los escalones de un zaguán. Me sorprende su delgadez. La fotografía más reciente de él es (era) la que se tomó junto a mi padre, que muestra a un hombre corpulento y provocador”, continúa Scherer Ibarra.