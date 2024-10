En su último acto oficial, AMLO come con presidentes invitados a la toma de protesta de Sheinbaum

Este lunes 30 de septiembre concluye el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su último acto oficial en Palacio Nacional será una comida que ofrece a los presidentes de distintos países que viajaron a nuestro país para la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo, la cual tendrá lugar este martes 1 de octubre en la Cámara de Diputados.

“Tenemos una comida con algunos presidentes, Jesús (Ramírez) les va a decir (quiénes asisten), está por confirmarse, a las 2:30 de la tarde”, dijo AMLO hacia el final de la que fue su última conferencia mañanera en el recinto.

TE PUEDE INTERESAR: Toma de posesión de Claudia Sheinbaum; a qué hora comienza y dónde verla

Asimismo, confirmó que por la noche, Claudia Sheinbaum Pardo también cenará con sus invitados, pero él ya no acudirá a este encuentro:

“Tengo información que les transmito: la presidenta electa va a tener una cena con todos los presidentes y primeros ministros hoy, pero no sé exactamente, ella tiene una cena con todos sus invitados, a quienes ya no voy a poder ver, más que mañana en la ceremonia, desde lejos. A todos ellos, mis abrazos muy sinceros y mi agradecimiento a todos los que van a asistir a la ceremonia el día de mañana, por protocolo ya no voy a poder saludarlos a todos”, dijo el mandatario esta mañana.

Minutos después de las 14:00 horas comenzaron a arribar los mandatarios de siete países de América Latina.

TE PUEDE INTERESAR: Última Mañanera... Destaca AMLO los logros de su sexenio

Según se pudo observar en las inmediaciones del Palacio Nacional, los mandatarios que acudieron a la comida organizada por Andrés Manuel López Obrador fueron:

El primer ministro de Belice, John Briceño.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El presidente de Chile, Gabriel Boric Font.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro Sarmiento.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.

Con información de medios