Última Mañanera... Destaca AMLO los logros de su sexenio

Destacó que durante su administración se logró un récord en empleo formal, al crearse 2 millones 409 mil 863; situación que se replicó en el tema del salario promedio de los trabajadores inscritos al IMSS, que alcanzó una cifra superior a los 17 mil pesos.

Aseguró que la tasa de desempleo de México es una de las más bajas del mundo, incluso en países como Estados Unidos, Alemania y España.

“El peso mexicano fue la segunda moneda en el mundo que más se fortaleció con relación al dólar en el sexenio. Obviamente, no hubo devaluación como sucedía en México desde los tiempos de Luis Echeverría”, destacó el Presidente.

El mandatario federal recordó que se va a jubilar y eso significa “repito, no participar en ningún acto, no voy a estar en ninguna conferencia, voy a procurar que no me tomen fotografías, no me voy a fotografiar, ya nada de política, voy a dedicarme a hacer trabajo de investigación”.

LOS LOGROS DE AMLO EN EL SEXENIO

• 2 millones 409 mil nuevos empleos formales.

• 17 mil 691 pesos, récord histórico en el salario promedio mensual.

• 2.71% de tasa de desempleo promedio mensual.

• -2.25% de informalidad laboral.

• 19.98 en la paridad peso-dólar.

• 63 mil 319 millones de dólares en remesas en 2023; en lo que va de 2024, 43 mil millones.

• +5.1 de crecimiento real de recaudación fiscal; 4 billones 500 mil pesos en 2023.

• 530 millones 553 mil millones de pesos de ahorros por impuestos condonados.

• 31 mil millones de dólares de inversión extranjera directa; récord histórico.

• México subió un lugar a nivel mundial en el sector turismo; sexto lugar con 41.9 millones de turistas.

• México, principal socio comercial de Estados Unidos con 70.7 billones de dólares de comercio total.

• 4.5 de crecimiento del PIB.

• México ascendió dos lugares, del 14 al 12, en el listado de las 20 mayores economías del mundo.

• 4.99% de inflación, con todo y aumento salarial.

• +110% de aumento del poder adquisitivo; récord histórico.

• 110% de variación real del salario a nivel mundial.

• Creció la capacidad adquisitiva con el salario mínimo: alcanza para comprar 4.7 kilos de frijol; 5 kilos de huevos y 11.8 kilogramos de tortillas.

• 36.3% de disminución de la pobreza en México.

• 2.73 billones de pesos de inversión acumulada en Programas para el Bienestar.

• 135 mil 899 millones de pesos invertidos en la juventud; 20 veces más que en cinco sexenios previos.

• Disminuyó la deserción escolar: Primaria, de 0.5% a 0.3%; Secundaria, 4.6% a 2.4%; Preparatoria, de 14.5% a 8.5%; Superior, de 8.4% a 5.3%.

• Crecimiento del 26.47% de crecimiento en utilidades de la Bolsa Mexicana de Valores.272 mil millones de pesos de utilidades en la banca comercial; crecimiento récord.+4.90% de incremento porcentual de deuda.

• Deuda pública de 47%; el promedio de la OCDE es de 108.7%.

• 30.3% de incremento en las reservas internacionales del Banco de México: 226 mil 465 millones de dólares.

• Precio del Petróleo en 63.80 dólares por barril, de la Mezcla Mexicana; 20.06% de incremento.

• Producción de Mil 877 barriles diarios de petróleo.