¿Es legal? Abogada aclara dudas sobre caso de mujer que tras infidelidad regresó a su novio de EU a México

Durante los últimos días, en la red social TikTok se viralizó una historia que ha generado un gran interés y controversia en redes. La usuaria Montse, identificada como @monts.user555, compartió un video en el que relata su experiencia tras descubrir la infidelidad de su novio, quien radicaba en Estados Unidos debido a su relación con ella. En respuesta de Montse, decidió llevar a su novio de regreso a México sin informarle, lo que ha suscitado miles de comentarios y abrió un debate sobre la legalidad de sus acciones.

El relato comenzó cuando Montse, tras regresar de unas vacaciones, tomó el celular de su pareja para transferir algunas fotos y, por accidente, accedió a la aplicación Snapchat. Fue en ese momento cuando descubrió varios mensajes comprometedores que revelaban que su novio mantenía una relación paralela con otra mujer.

Montse decidió no confrontarlo de manera directa, en su lugar, optó por regresarlo al lugar del que lo había traído en un principio: “No quería que me negara todo o que se fuera con ella, así que ideé un plan”, explicó en el video. Según su historia, invitó a su entonces pareja a un paseo en Six Flags en San Antonio, Texas, y mientras él dormía en el auto, lo llevó de regreso a México.