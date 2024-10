¡Cuidado, infieles! Mujer hace creer a su expareja que irán a Six Flags y lo deporta de EU

En redes sociales circulan mil y una historias de infidelidades; sin embargo, esta joven hispana se ‘vengó’ de su expareja de una forma que nunca la olvidará, pues le deportó a Estados Unidos en medio de un plan que pensó desde el primer momento que se dio cuenta de que le era infiel con otra mujer. Montse, cuyo usuario en TikTok es @monts.user555, relató que tras llegar de unas vacaciones, utilizó el celular de su exnovio para pasar las fotografías de los días que pasaron juntos; sin embargo, al ingresar a la red social Snapchat descubrió mensajes muy comprometedores con otras personas. “Yo me acuerdo que vi el nombre y me metí en sus contactos y si estaba, estaba bien descarado eso, y ya me di cuenta entonces me fui al baño así a llorar, estaba llorando, estaba bien enojada y la verdad yo estaba pensando ‘esto no se puede quedar así, yo necesito venganza’, yo quería venganza la verdad y yo estaba pensando ¿qué puedo hacer?”, dijo en su video de explicación. TE PUEDE INTERESAR: Por subir videos a TikTok, un hombre mató a cuatro mujeres de su familia, en Pakistán

Yo les pregunto ¿usted qué haría?

La chava que “deportó” a su novio a México, tomó la decisión de hacerlo porque él le estaba poniendo el cuerno. Ella le dijo que iban a ir a six flags, pero no, lo llevó a la frontera de Laredo. Ahora, ella había pagado para pasarlo a US + pic.twitter.com/P9oV7ydZg7 — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) October 20, 2024

Al darse cuenta del engaño, la joven planeo una forma de vengarse del hombre, no sin antes considerar platicarlo con su pareja -recalcando que él lo negaría y que al separarse, él seguiría en EU con otra persona, cuando ella fue quien lo ayudó a ingresar al país-así que preparó todo un engaño. “’Le voy a decir lo que vi y lo voy a correr, pero se va a ir con ella’ y yo todavía era como ‘yo te ayude a venir (a Estados Unidos) y todo, yo sentía que el iba a salir ganando y yo me acuerdo que lo que yo dije fue ‘lo voy a regresar para México’”, puntualizó sobre su venganza. Explicó que invitó a su expareja a pasar un día de diversión en Six Flags de San Antonio, Texas, cuando en realidad cruzó la frontera de Estados Unidos a México con él dormido en el auto. TE PUEDE INTERESAR: Hacen ‘Ghost trend’ desde el hotel La Torre de Saltillo y se viralizan en TikTok

Relató que para evitar las paradas típicas de un viaje, como pararse a comer o ir al baño, le recordó ir al baño en casa, ya que no era un viaje tan largo y comprar comida para llevar en el auto. “Yo le dije, ‘yo manejo todo el rato, tú duérmete y ahorita que lleguemos al hotel yo te hablo, para que descanses’. Yo me acuerdo que cuando pasa el primer chequeo yo iba pensando, ‘Ay no, ¿sí estará bien o estará mal?’ Pero yo me acordaba de los mensajes y me daba un coraje”, señaló en su video publicado en TikTok. Sin embargo, cuando el hombre se durmió, aprovechó para cambiar la ruta hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas; al despertar, lo dejó en la zona fronteriza con sus maletas, puesto que no había posibilidades de que pudiera ingresar de nuevo a territorio estadounidense. Llegaron al primer control fronterizo sin problemas; sin embargo, en el segundo punto de revisión, donde ya estaban en la frontera con México, el hombre se dio cuenta de lo que sucedía. TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué tan bueno o malo es? ‘Petfluencers’, cuando los animales triunfan en las redes sociales

Cuando se dio cuenta, comenzó a reclamarle a Montse y a preguntarle “¿por qué le hacía esto”; no obstante, la joven se limitó a bajarlo en la línea fronteriza sin posibilidad a que pudiera cruzar de nuevo, dejándole 50 dólares y un contundente mensaje: “Le dije ‘no pues tú quieres ser un cabrón, pues sé un cabrón, pero inicia de cero y vente tú (a Estados Unidos) y que ella te traiga, no sé, pero pues a mi no me vas a utilizar (...) si quieres ser un cabrón, sé un cabrón y ahorita te dejo acá”, dijo en su video. La publicación ha generado conversación entre elogios por la ‘lección’ que le dio Monste a su expareja infiel y las críticas por tomar medidas extremas.

Leer Texto