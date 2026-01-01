Es niña el primer bebé nacido en 2026 en el IMSS en Nuevo León

México
/ 1 enero 2026
    Es niña el primer bebé nacido en 2026 en el IMSS en Nuevo León
    Es niña el primer bebé nacido en 2026 en el IMSS en Nuevo León Foto: cortesía

La madre de la niña compartió que el bebe nació en perfectas condiciones

Una niña que pesó 3.540 kilogramos y tiene una talla de 49 centímetros se convirtió en el primer bebé nacido en Nuevo León en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS.

Con la llegada del nuevo año, médicos del Hospital de Ginecología y Obstetricia No 23 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo León, recibieron al primer bebé nacido el 1 de enero de 2026 en la entidad, a las 00:01 horas’, informó el IMSS estatal en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: FGR asegura 347 kilos de pirotecnia en cateo a un inmueble, en Nuevo León

Precisó que tanto la madre de familia como la recién nacida se encuentran en perfectas condiciones de salud.

Temas


Año Nuevo
Bebés

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

