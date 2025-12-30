FGR asegura 347 kilos de pirotecnia en cateo a un inmueble, en Nuevo León
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El material fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación para la carpeta de investigación por delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
Monterrey, Nuevo León.- A través de un cateo ejecutado a un inmueble, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron asegurar 347 kilos de pirotecnia en diversas presentaciones, en Nuevo León.
La FGR solicitó y obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la entidad, la autorización para el cateo a una propiedad ubicada en la colonia Ignacio Altamirano, en Monterrey.
TE PUEDE INTERESAR: Detiene Fuerza Civil a hombre que habría robado 1.5 mdp a joyería, en NL
Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron la orden de cateo y lograron el aseguramiento de la pirotecnia.
El material fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación por delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
TE PUEDE INTERESAR: Hallan cristal y marihuana en cateos a cuatro inmuebles, en NL
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no hubo detenidos.