México
/ 30 diciembre 2025
    FGR asegura 347 kilos de pirotecnia en cateo a un inmueble, en Nuevo León
    A través de un cateo ejecutado a un inmueble, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron asegurar 347 kilos de pirotecnia en diversas presentaciones, en Nuevo León. CORTESÍA
Aracely Chantaka
Aracely Chantaka

El material fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación para la carpeta de investigación por delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Monterrey, Nuevo León.- A través de un cateo ejecutado a un inmueble, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron asegurar 347 kilos de pirotecnia en diversas presentaciones, en Nuevo León.

La FGR solicitó y obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la entidad, la autorización para el cateo a una propiedad ubicada en la colonia Ignacio Altamirano, en Monterrey.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron la orden de cateo y lograron el aseguramiento de la pirotecnia.

El material fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación por delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no hubo detenidos.

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

