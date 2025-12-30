FGR asegura 347 kilos de pirotecnia en cateo a un inmueble, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- A través de un cateo ejecutado a un inmueble, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) lograron asegurar 347 kilos de pirotecnia en diversas presentaciones, en Nuevo León.

La FGR solicitó y obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la entidad, la autorización para el cateo a una propiedad ubicada en la colonia Ignacio Altamirano, en Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Detiene Fuerza Civil a hombre que habría robado 1.5 mdp a joyería, en NL