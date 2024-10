‘Es un honor muy grande diseñar sus vestidos’: Olivia Trujillo, la mujer detrás de los vestuarios de Claudia Sheinbaum

Al ganar clientas y confeccionar para decenas de mujeres, su talento la llevó a hacer los primeros trajes para la Presidenta de México.

”Mi trabajo se va recomendando de boca en boca. En una fiesta, alguien ve un vestido que le llama la atención y pregunta: ‘¿Quién te lo hizo?’ Y me van recomendando, llegó a oídos de alguien del equipo de la doctora. Y así empezó todo. Se pusieron en contacto conmigo y me pidieron unos trajes sastres que le hice y pues sí, le gustaron. Recuerdo uno rosita que usó cuando recibió al presidente de Colombia, lo entregué un día antes en la tarde y al otro día se lo vi puesto”, dice Trujillo Cortez.

Con 10 máquinas de coser y acompañada de su esposo, sus dos hijos, su nuera, su consuegra y sus perritos, el taller de la diseñadora está lleno de vida y del sello inigualable de Claudia Sheinbaum: el color uva. Rodeada de hilos, telas y material para diseñar, poco a poco encontró el estilo que hoy define a la Jefa del Ejecutivo.

”Tenía textiles que me hacían llegar y con ellos empecé a hacerle sus blusas, que llevan bordados en el cuello, en las mangas. Cuando llegamos a los vestidos, me di a la tarea de ver qué modelo era el que le quedaba mejor, yo la veía en la televisión, fui perfeccionando hasta dar con el modelo ideal. Ya después hice el primer vestido blanco que llevaba encaje de bolillo, fue el vestido con el que se casó”, dice con una sonrisa.

A menudo, tarda pocas horas en elaborar las prendas, como el que usó en el tercer debate presidencial: comenzó a las 8 de la noche y lo terminó a las 4 de la mañana. Hasta ese momento, Olivia nunca había visto en persona a la morenista, de hecho, la conoció a principios de agosto.

”Fue muy emocionante conocerla, sobre todo porque es una persona muy, muy linda. Me tomaron una foto con ella, me dijo que le gustaban mucho los vestidos, que le daba gusto conocerme, porque ya tenía yo haciéndole sus vestidos mucho tiempo y no me conocía y que se los chuleaban mucho. Esas fueron sus palabras”, dice Olivia.

Durante ese encuentro, la entonces presidenta electa le consultó sobre el vestido que usaría el 1 de octubre, ahí, decidieron el color y Olivia comenzó a trabajar.