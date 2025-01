Estrenada Secretaría de las Mujeres es la tercera dependencia con menos presupuesto para 2025

La estrenada Secretaría de las Mujeres es la tercera dependencia a la que menos presupuesto se le designó para este 2025. Con apenas 2 mil 93 millones de pesos, tendrá a su cargo más de 15 funciones, entre ellas, prevenir, atender y erradicar la violencia feminicida, física, sicológica y de género que la mitad de la población vive.

En 2023 al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se le asignaron 926.7 millones de pesos y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), mil 124.1 millones, lo que suma 2 mil 50 millones de pesos.

En 2024 la Conavim recibió mil 194 millones e Inmujeres, 974 millones.

En total, 2 mil 168 millones. Es decir, ya como secretaría, Mujeres tiene 75 millones menos que lo que manejaron Conavim e Inmujeres juntos en 2024, lo que representa una disminución de 3.5%.

Organizaciones y activistas feministas denuncian la limitada estructura de la secretaría, pues nace sin claridad operativa y administrativa.

”Se desconoce cuánto personal tendrá y cómo será el organigrama. Al 3 de enero, seguimos en el limbo de la información”, dijo la investigadora Andrea Larios Campos.

Afirmó que los recursos son muy bajos en comparación con lo que recibían el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que dejaron de existir para la creación de la dependencia.

En entrevista con EL UNIVERSAL la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, explicó que la idea es potencializar lo que ambas instituciones hacían, tanto en igualdad de género como en atención de la violencia y así tener las condiciones necesarias para arrancar esta dependencia.

“Yo estoy convencida que el presupuesto de las mujeres en este país no va a estar en la Secretaría de las Mujeres solamente, tiene que ser conductora y acompañante del presupuesto en Economía, Cultura, Turismo, Agricultura, que todo el gobierno de México tenga una perspectiva de género y dedique parte de su presupuesto a mejorar la vida de las mujeres”, expuso.

Por su parte, Andrea Larios, investigadora del programa de Justicia Fiscal de la organización Fundar, indicó que el decreto del presupuesto 2025 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) enlista los siete programas presupuestarios que van a formar parte de la dependencia.

Sin embargo, aún no publican datos abiertos, ni los analíticos presupuestarios ni ninguna otra información desagregada, por lo que es difícil saber hacia dónde van a ir los recursos.

”Los 2 mil millones de pesos puede ser mucho o muy poco, dependiendo de a dónde se destinan y el problema es que no sabemos. Lo que más nos preocupa, en términos presupuestarios, es que absorberá las labores de la Conavim: asumirá todo lo relacionado para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Y las labores de Inmujeres, entonces hará toda la política de igualdad entre mujeres y hombres”.

Al afirmar que hay muchísima incertidumbre y muy poca información, refrendó que a la secretaría se le está sumando atribuciones para la creación del Sistema Nacional de Cuidados, por lo que tiene tres grandes agendas muy importantes, pero en términos presupuestarios es muy poco.

La especialista también explicó que tampoco hay ningún nuevo programa que haga referencia a los cuidados.

“Está en los mismos niveles del presupuesto que habían tenido Inmujeres y Conavim sumados en años anteriores. Al hacer el análisis del proyecto de presupuesto y el decreto ya publicado en el DOF, no hay ningún programa que sea explícitamente sobre el Sistema Nacional de Cuidados”, dijo Larios Campos.

La investigadora añadió que a pesar de que los objetivos son puntuales, falta claridad en cómo la administración pública federal está viendo a la Secretaría de las Mujeres, cómo va a conciliar lo que espera que haga la nueva dependencia y cómo operará todo lo que se espera de la misma.

“Todo debe estar sustentado no sólo por un discurso y por la normativa, tiene que estar respaldado por una capacidad suficiente para operar lo que se está diciendo, personal capacitado y eso requiere presupuesto suficiente, que es algo que no se está cumpliendo. Es un paso importante, pero todavía insuficiente”, lamentó.

Mientras que la abogada feminista Patricia Olamendi reconoció que la creación de una secretaría le da otro rango y la coloca en el gabinete, lo cual permite que tenga una mayor injerencia en la toma de decisiones.

Sin embargo, con un presupuesto mínimo para llevar a cabo las acciones, será un panorama desolador para las mujeres.

”Se oye muy bonita la secretaría, pero si no tiene facultad o posibilidad de llevar a cabo acciones claras, no servirá de mucho. Nosotras creemos que el tema de violencia no puede estar en la Secretaría de las Mujeres. El combate a la violencia tiene que estar en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque ahí es donde se toman las decisiones en materia de prevención, capacitación, infraestructura e incluso de combate al crimen”, afirmó.

Hasta el 30 de noviembre pasado, en México se registraron 733 feminicidios, 2 mil 409 homicidios dolosos de mujeres y hubo 62 mil 866 víctimas de lesiones dolosas, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Y en la administración pasada hubo un aumento de 112.9% y 440% en carpetas abiertas por abuso y acoso sexual, respectivamente.

Por lo que la abogada opinó que se debe exigir un mayor cumplimiento de la Secretaría de Seguridad, de las policías, fiscalías de Justicia y sobre todo en los tribunales, ya que no hay una infraestructura para poder dar respuesta a la violencia, las fiscalías tienen presupuesto y personal reducido sin la capacidad de atender la violencia familiar o sexual.

“La secretaría es un paso importante, tiene mucho que hacer en materia de igualdad y no discriminación, de prevención, pero la parte de atención a las víctimas, de la violencia no queda claro cómo será y qué recursos se van a aplicar para eso. Esa es una deuda pendiente, una deuda enorme”, consideró.

Titular destaca acciones y se mantiene positivaEn entrevista con este medio, Citlalli Hernández destacó la creación de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres y la elaboración de un diagnóstico con cada gobernador o gobernadora para plantearles los retos tanto en acceso a derechos, igualdad sustantiva, así como en la atención y prevención de la violencia.

“Estamos trabajando en distintas políticas de prevención para las escuelas y estamos cimentando varias líneas de acción que la presidenta [Claudia Sheinbaum] nos ha encargado y, a la par, atendiendo muchos casos de violencia que hoy existen. Lanzamos una campaña permanente porque creemos que es importante provocar un cambio cultural y construir una noción colectiva nueva de cómo podemos convivir con respeto hombres y mujeres”, expuso la titular.

Recordó que la política de prevención, sobre todo en las escuelas, para niñas, niños y adolescentes, es fundamental, porque si no hay atención, si hay impunidad, si no hay perspectiva de género en los juzgadores, difícilmente se va a acceder a la justicia, “y cuando hay impunidad, lamentablemente, es como una puerta abierta para seguir cometiendo delitos”.

Al afirmar que es una tarea de la Federación atender las violencias, reconoció que debe ser acompañada de las entidades de la República para que en cada estado haya una fiscalía especializada, capacitación para juzgadores con perspectiva de género y que eso permita atender casos que muchas veces quedan impunes.

”O también hay que decirlo: muchos feminicidios que son catalogados como homicidios. Creemos que es importante compartir en otras entidades las acciones que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo en la Ciudad de México, como buenas prácticas que disminuyeron sin duda las cifras del feminicidio”, concluyó Citlalli Hernández.

*3.5% disminuyó el presupuesto para la nueva Secretaría de las Mujeres.

*2,168 millones de pesos recibieron en total la Conavim e Inmujeres el año pasado.

*2,050 millones de pesos se le asignaron en conjunto a los dos organismos para operar en 2023.