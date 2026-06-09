Fiscalía de Edomex investiga si escoltas armados de Fernando Flores pertenecen a la Policía de Metepec

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) solicitó información a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec para determinar si los hombres que acompañaban al alcalde Fernando Flores Fernández durante los hechos ocurridos el pasado 4 de junio en el Club Deportivo La Asunción forman parte de la corporación policial municipal. La petición fue realizada mediante un oficio dirigido a Jesús Alberto Ramírez Manzur, titular de la dependencia de seguridad pública local, como parte de las diligencias relacionadas con los acontecimientos registrados en dicho club deportivo, donde el presidente municipal ingresó acompañado por varias personas, entre ellas al menos un individuo armado.

FISCALÍA SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE HECHOS OCURRIDOS EN EL CLUB DEPORTIVO LA ASUNCIÓN De acuerdo con el documento emitido por la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a Violencia de Género, la autoridad ministerial requirió información específica para esclarecer lo ocurrido. Entre los puntos solicitados se encuentra cualquier registro oficial relacionado con los hechos de ese día, incluyendo partes informativos, reportes de novedades, solicitudes de auxilio o informes elaborados por la corporación policial. En el oficio, la Fiscalía pidió a la Dirección de Seguridad Pública municipal que proporcione “cualquier registro, parte de novedades, reporte de auxilio o solicitud de la misma” relacionado con los acontecimientos ocurridos en el Club Deportivo La Asunción. FISCALÍA BUSCA DETERMINAR SI LOS ESCOLTAS DE FERNANDO FLORES FERNÁNDEZ SON POLICÍAS MUNICIPALES La FGJEM también solicitó aclarar si las personas encargadas de la seguridad del alcalde pertenecen a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec o si se trata de elementos de seguridad privada. En el documento se solicita a la autoridad municipal confirmar o negar si el círculo de seguridad que resguarda al presidente municipal depende de la corporación policial local o si el día de los hechos el alcalde contó con seguridad proporcionada por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec. La Fiscalía busca establecer la identidad y adscripción de los hombres que acompañaban al edil durante el incidente registrado en el inmueble deportivo.

REQUIEREN EXPEDIENTES DE LOS ELEMENTOS ASIGNADOS Como parte de las investigaciones, la FGJEM pidió que, en caso de que los escoltas formen parte de la policía municipal en activo, se remita el expediente completo del personal asignado a esa comisión. La solicitud incluye información de identificación de los elementos, fotografías, datos generales y referencias que permitan su localización para continuar con las diligencias ministeriales. El oficio fue clasificado con carácter de “URGENTE”, de acuerdo con el documento oficial. ALCALDE DE METEPEC ATRIBUYÓ LOS HECHOS A UN CONFLICTO FAMILIAR Tras la difusión de videos relacionados con lo ocurrido en el Club Deportivo La Asunción, Fernando Flores Fernández señaló inicialmente que su intervención respondió a un llamado de auxilio derivado de un conflicto entre particulares. Posteriormente, el alcalde explicó que el incidente tuvo origen en una disputa entre integrantes de su propia familia, quienes, al igual que él, son socios y propietarios del club deportivo. El presidente municipal sostuvo que no existió una irrupción en el inmueble y afirmó que las denuncias presentadas fueron entre familiares involucrados en el conflicto. Asimismo, indicó que después de los hechos las partes involucradas sostuvieron diálogo y lograron llegar a acuerdos.

FERNANDO FLORES RECONOCE PRESENCIA DE PERSONAL DE SEGURIDAD ARMADO Fernando Flores Fernández también confirmó que las personas que lo acompañaban durante el incidente forman parte de su equipo de seguridad. El alcalde reconoció que uno de los integrantes de dicho grupo portaba un arma de fuego y aseguró que contaba con la acreditación correspondiente para ello. No obstante, no precisó si los elementos de seguridad que lo acompañaban pertenecen a una empresa privada o si forman parte de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, aspecto que forma parte de las indagatorias emprendidas por la Fiscalía mexiquense. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias de los hechos registrados en el Club Deportivo La Asunción y la participación de las personas que acompañaban al presidente municipal.

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