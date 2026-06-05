Fernando Flores irrumpe en club de Metepec acompañado de hombre armado; alcalde ofrece disculpas tras viralización

Videos difundidos y viralizados en redes sociales muestran el momento en que el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, ingresó acompañado por varias personas a las instalaciones del Club Deportivo La Asunción, en un hecho ocurrido la mañana del 4 de junio y que posteriormente generó diversas reacciones en plataformas digitales. Las grabaciones muestran al alcalde, quien actualmente gobierna Metepec durante un segundo periodo tras resultar electo en los comicios de 2024 por la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México, integrada por PAN, PRI y PRD, participando en un incidente ocurrido al interior de dicho centro deportivo, del cual es socio.

VIDEOS CAPTARON ENTRADA DE FERNANDO FLORES Y HOMBRE ARMADO A CLUB ‘LA ASUNCIÓN’ En uno de los videos se observa a un grupo de personas que intenta ingresar a las instalaciones mientras la puerta principal permanece cerrada. Las imágenes muestran a un hombre vestido con playera azul y short blanco forcejeando con la puerta de acceso y empujándola hasta lograr abrirla. Durante esa acción también se aprecia cómo una mujer que se encontraba en la entrada es desplazada por la fuerza mientras intentaba impedir el ingreso. Instantes después, Fernando Flores Fernández aparece cruzando la recepción del inmueble acompañado por varias personas. En las imágenes también se observa a uno de los integrantes del grupo portando un arma larga mientras avanza por las instalaciones. Otro video, grabado desde un punto distinto del inmueble, muestra que una vez dentro del club, uno de los acompañantes del alcalde corre hacia una persona que se encontraba en el interior y comienza una agresión física. Las imágenes registran que detrás de él avanza otro individuo que lleva un rifle en la mano derecha. Posteriormente, se observa al alcalde acercarse al sitio donde se desarrollaba el altercado, en lo que aparentemente constituye una intervención para detener la confrontación.

ALCALDE DE METEPEC OFRECE DISCULPAS TRAS DIFUSIÓN DE LOS VIDEOS Horas después de que las grabaciones comenzaran a circular en redes sociales, Fernando Flores Fernández publicó un mensaje en video a través de su cuenta oficial en la red social X. En el material audiovisual, difundido alrededor de las 19:00 horas, el presidente municipal lamentó lo ocurrido y ofreció disculpas a quienes consideraron excesiva su actuación. “Lamento profundamente lo sucedido la mañana de este jueves, hecho que se viralizó en redes sociales cuando acudí a un llamado de ayuda por un conflicto al interior del club deportivo del cual soy socio”, expresó. El alcalde aseguró que su participación ocurrió después de recibir una solicitud de apoyo relacionada con un conflicto entre particulares dentro de las instalaciones. “Desde el corazón les ofrezco una sentida disculpa para quienes creen que vieron un actuar excesivo de mi parte. Sin justificar mis acciones, debo decir que mi respuesta obedeció a solucionar lo más pronto posible el altercado al interior que amenazaba y ponía en riesgo la integridad de los involucrados”, señaló. Asimismo, manifestó su disposición para colaborar con cualquier procedimiento o requerimiento derivado de los hechos. “Estaré atento y con total disposición para atender cualquier requerimiento que se me haga por estos hechos. Debo recalcar que mi intervención se dio ante un llamado de un asunto entre particulares, lo que me impulsó a actuar así, siempre con la finalidad de preservar el orden y la paz”, indicó.

ALCALDE DE METEPEC NO ACLARÓ LA IDENTIDAD DE HOMBRE ARMADO En el mensaje difundido por el presidente municipal no se precisó la identidad de la persona que aparece portando un arma larga durante el ingreso al club deportivo. Tampoco se especificó si dicho individuo forma parte de algún esquema de seguridad personal vinculado al alcalde o si se trata de una persona ajena a la administración municipal. Las grabaciones difundidas muestran que el sujeto armado ingresó junto con el resto del grupo que acompañaba al edil durante el incidente.

CONFLICTO OCURRIÓ DENTRO DEL CLUB DEPORTIVO ‘LA ASUNCIÓN’ De acuerdo con las imágenes difundidas, el incidente tuvo lugar en las instalaciones del Club Deportivo La Asunción. Los videos muestran inicialmente una discusión y forcejeos en la entrada principal del inmueble, para posteriormente trasladarse al interior del recinto. En la secuencia también se observa cómo una persona es perseguida y agredida por uno de los acompañantes del grupo que ingresó junto al alcalde. Las grabaciones se viralizaron rápidamente durante la mañana y tarde del 4 de junio, generando reacciones en redes sociales y colocando el tema entre los más comentados en el Estado de México. TRAYECTORIA DE FERNANDO FLORES FERNÁNDEZ Fernando Gustavo Flores Fernández nació el 31 de agosto de 1973 en Metepec, Estado de México. De acuerdo con información pública sobre su trayectoria profesional, cursó estudios en la Universidad UEEM y posteriormente fundó en 1996 la empresa CIFO Technologies, dedicada al desarrollo tecnológico, software y sistemas. Su actividad empresarial se vinculó desde sus inicios con proyectos relacionados con el sector público. En 1998 participó en el desarrollo de sistemas para la recaudación de impuestos municipales. Posteriormente impulsó proyectos tecnológicos relacionados con la expedición de actas de nacimiento y licencias de conducir, incluyendo la creación de kioscos multiservicios y sistemas automatizados para trámites gubernamentales. En 2014 adquirió operaciones de la agencia de noticias Quadratín en varios estados del país, entre ellos Estado de México, Querétaro, Quintana Roo y Oaxaca. Durante la pandemia de COVID-19 participó en el desarrollo de un respirador no invasivo y de una cabina sanitizante basada en ozono.

En el ámbito político, asumió la presidencia municipal de Metepec en 2022 tras ser postulado por la coalición integrada por PRI, PAN y PRD. Posteriormente, obtuvo la reelección en los comicios del 2 de junio de 2024 para gobernar el municipio durante el periodo 2025-2027. Actualmente se encuentra afiliado al Partido Acción Nacional y encabeza la administración municipal de Metepec.

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