Funcionario de la FGE Sinaloa no enfrentará cargos por camioneta robada

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, dio a conocer que el jefe de la Unidad Modelo de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis “N”, no enfrentará cargos por el delito de robo de vehículo.

Esto, a pesar de que el fin de semana fue detenido por la Guardia Nacional mientras conducía una camioneta con reporte de robo, junto con armas y equipo de radiocomunicación.

Mérida Sánchez, en conferencia de prensa, explicó que la razón por la cual no se procederá legalmente contra el funcionario de la FGE es que la aseguradora propietaria del vehículo no presentó una denuncia formal.

“Procede la puesta a disposición del juez, pero va con un delito menos o un delito más débil, el robo de vehículos no se pudo asentar, no se pudo justificar porque la aseguradora no pone denuncia (...) no me quisiera ir más a fondo, pero el seguro ya se pagó, ahí le dejamos”, dijo.

El funcionario detalló que, aunque el vehículo estaba registrado en el sistema de emergencias 911 como robado, la falta de una denuncia oficial impide que el caso sea procesado por el delito de robo.

Luis “N”, quien ocupa el cargo de jefe de la Unidad Modelo de Investigación Criminal en la FGE, fue detenido tras intentar evadir un operativo de la Guardia Nacional

Según los informes, el agente viajaba en una camioneta modelo 2024 que tenía reporte de robo.

A pesar de no enfrentar cargos por el robo del vehículo, el secretario informó que Luis “N” será investigado por otros posibles delitos relacionados con la posesión de armamento y radios de comunicación que pertenecen a la Fiscalía.

“Será cuestión de la Fiscalía cómo lo va a poner a disposición, bajo qué circunstancias o bajo qué delitos, y tendrán una respuesta con base en lo que el Juez de Control determine”, comentó Mérida Sánchez.

El secretario también aclaró que, aunque no enfrentará cargos por el robo de vehículo, el funcionario de la FGE ha sido separado de su cargo mientras continúan las investigaciones.

“Definitivamente, cuando alguien en los cuerpos de seguridad se involucra en algún tipo de delito o en un supuesto delito, lo primero que se tiene que hacer es darle vista a Asuntos Internos y separarlo del cargo mientras no se aclare la situación”, agregó.

Esta medida será mantenida hasta que se determine la situación legal del agente detenido.

