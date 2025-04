Gerardo Fernández Noroña ‘pinta su raya’ con el PT tras abucheos y los compara con una ‘mafia’

Fernández Noroña reconoció el respaldo que tuvo por parte del PT durante su trayectoria política, aunque afirmó que no tiene deudas con ellos, por lo que determinó “pintar su raya”.

Aunque no mencionó nombres, sugirió que el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval sería el presunto instigador del incidente, como parte de un intento de romper la coalición entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

El legislador, ahora del Movimiento Regeneración Nacional, consideró el acto como una “emboscada cobarde y ruin” y lamentó que no fuera advertido por la dirigencia de posibles tensiones.

“Parecen mafiosos que te invitan a cenar y luego te ametrallan”, expresó el legislador tras informar que no volverá a acudir a una reunión de este partido y tampoco apoyará a sus candidatos.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, consideró que los abucheos a Gerardo Fernández Noroña son algo “normal” porque no hay explicaciones sobre su afiliación a Morena tras ser una de las principales figuras del partido.

“Me parece es un incidente normal, algo natural. El compañero Noroña ha ocupado cargos públicos gracias al apoyo y respaldo del partido, pero hasta ahora no ha dado una explicación clara sobre su afiliación a Morena. La gente simplemente empezó a gritar que ‘se afilie’, y creo que eso fue lo que le molestó”, expresó durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula.

“Yo creo que él se exaltó, se molestó. Ha tenido la capacidad de debatirle a la derecha, al PRI y al PAN, pero ahí (en el Congreso nacional) no supo cómo explicar la situación. El incidente no hubiera pasado a más, pero como dice la raza, tiene mecha corta, y terminó agrandando algo que no debía de suceder”, declaró.