El INE dejará de ser la identificación oficial en México

El 9 de julio se confirmó, por parte de Margarita Valdéz, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, que la credencial del INE dejará de ser un documento oficial de identificación en ciertos establecimientos.

La CURP, con base al uso de biométricos, será el documento reemplazante para la identificación oficial de los mexicanos en el país.

El INE ya no será recibida, como identificación oficial, en bancos, hospitales, museos, bibliotecas y trámites correspondientes.

‘Aquí no sé por qué el INE está tan confundido, porque originalmente la INE no es un documento para identificarnos, la INE el origen es para ir a votar, nada más. La CURP, en cuanto esté ya lista, para que la gente entienda, es la que nos va a identificar, la firma, los datos biométricos se nos van a pedir como identificación’ señaló Margarita Valdéz.

La reciente reforma en materia de desaparición de personas, con relación a la Ley General de Población, se aprobó en el Congreso de la Unión que la CURP contenga huellas dactilares, fotografía y será el nuevo documento nacional de identificación, de función obligatoria en todo el territorio de México.

‘Claro está que lleva tiempo que la gente se acostumbre a que la INE no va a ser el documento con el que entramos a los museos, no va a ser el documento que nos piden en el banco y demás. Se va a llevar tiempo, la gente está confundida, pero aquí no hay que confundirnos más: la INE es para votar y su origen era para votar, se fue acostumbrando precisamente por la huella, por la firma, por la foto que estaba mucho más completa que otros documentos a que era lo que nos identificara’ detalló Margarita Váldez.

Medios de información cuestionaron si el Gobierno buscará que el INE entregue el padrón electoral. La legisladora no descartó la posibilidad.

‘Probablemente, el gobierno deba de tener su padrón de su CURP, si se lo pide para compararlo, para hacer algún estudio, ya se verá’ comentó.