Hallan cinco fosas clandestinas en San José del Cabo, Baja California Sur
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El proceso de exhumación fue coordinado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional
El 5 de julio se reportó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur, junto con colectivos de buscadoras, encontraron 5 fosas clandestinas.
Las fosas clandestinas fueron ubicadas en San José del Cabo; el hallazgo se debió a la coordinación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Fiscalía Especializada de la PGJE.
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En documento de la fiscalía, se destacó que los restos óseos fueron trasladados a laboratorios forenses después de un trabajo de exhumación oficial por parte de elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.