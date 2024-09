Hay retroceso de 20 años en educación pública: expertos

Organizaciones civiles, especialistas y extitulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguran que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se registró un retroceso en materia educativa: se redujo la matrícula en más de un millón 600 mil estudiantes, el aprendizaje retrocedió a niveles de hace 20 años y disminuyó la inversión al sector, ya que en la actualidad se destina 2.7% del producto interno bruto (PIB) cuando en el sexenio anterior se canalizaba 3.2%. Es decir, sufrió un descenso de entre 150 mil y 175 mil millones de pesos.

Consultados por este diario, los entrevistados señalan que en materia educativa esta administración que concluye fue de regresión y de una “educación sin rumbo” que no prepara a niñas, niños, y jóvenes para la vida y el trabajo.

“Este gobierno nos deja una educación sin rumbo. No deja claridad en lo que se ha venido haciendo, y creo que eso termina siendo también una expresión de esa falta de rumbo, en la que no hubo transparencia en la forma en cómo se condujo la educación, ante una carencia total”, dice el exsecretario de Educación Pública de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía.

Señala que en estos momentos, la educación en México carece de rumbo porque el gobierno federal le dio la espalda a la evidencia: “No hay rumbo, no hay claridad porque no hay cifras, no hay datos. Este gobierno le dio la espalda a la evidencia debido a que no hay evaluaciones y eso te deja un sistema educativo a oscuras”, añade.

Sylvia Schmelkes, extitular del desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) e integrante del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, platica que la herencia de este gobierno que agoniza es el retroceso.

“Lo que tenemos es un retroceso en materia educativa, no estábamos bien en 2019, pues teníamos un conjunto de problemas que tienen que ver con el acceso, la equidad y con la calidad de la educación, pero esta administración coincidió con la pandemia y eso afectó muchísimo la educación en el país, y el gobierno de López Obrador no enfrentó adecuadamente las consecuencias de la pandemia y sobre todo, no enfrentó a la postpandemia, entonces para mí ese es un problema muy serio, uno de los varios problemas serios que veo. es esta administración”, expone.