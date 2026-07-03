$!Identifican al décimo minero desaparecido en Concordia; familia de Pablo Osorio lo sepultará en Oaxaca

El cuerpo de Pablo Osorio Sánchez, uno de los diez trabajadores mineros privados de la libertad en enero de 2026 en el municipio de Concordia, Sinaloa, fue identificado oficialmente por sus familiares, con lo que concluyó el proceso de reconocimiento de las víctimas de este caso que conmocionó al sector minero y a las comunidades de donde eran originarios. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Pablo Osorio Sánchez será trasladado a la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, su lugar de origen, donde familiares y amigos le darán el último adiós.

La organización informó que la familia del ingeniero civil acudió el pasado lunes al Centro Médico Forense Federal, acompañada de sus representantes legales, para realizar el reconocimiento oficial del cuerpo mediante la identificación de características particulares, paso que permitió iniciar los trámites administrativos para la entrega de los restos. “Con ello, aceptaron el cuerpo para iniciar los trámites administrativos de traslado y organizar el sepelio en su comunidad de origen”, informó Cedhapi.

FAMILIA PREPARA EL FUNERAL EN TLAXIACO, OAXACA Tras la identificación oficial, los familiares organizaron el traslado de los restos de Pablo Osorio Sánchez hacia Oaxaca. De acuerdo con la información difundida por Cedhapi, el cuerpo será velado este sábado en un domicilio ubicado en la comunidad de El Vergelito, en Tlaxiaco. Posteriormente, el domingo se celebrará una misa de cuerpo presente y, al concluir la ceremonia religiosa, el ingeniero civil será sepultado en el panteón municipal del Barrio de San Pedro. Con este reconocimiento concluye el proceso de identificación de los diez mineros desaparecidos en Concordia.

CONFIRMAN EN REDES SOCIALES LA IDENTIFICACIÓN DEL INGENIERO CIVIL Tras conocerse la noticia, una persona cercana a Pablo Osorio Sánchez confirmó mediante redes sociales que el cuerpo ya había sido identificado oficialmente y agradeció el apoyo recibido durante los meses de búsqueda. En el mensaje difundido públicamente se expresó: “Con profundo dolor, sus seres queridos expresan su más profundo agradecimiento a todas las personas que se sumaron a la difusión de la fotografía del Ing. Pablo Osorio Sánchez.” La publicación señala que, gracias a la solidaridad de numerosas personas, las oraciones y el respaldo de la comunidad, el ingeniero finalmente regresará con su familia para recibir sepultura. Asimismo, los familiares expresaron que, aunque el desenlace no era el esperado, mantienen la esperanza de que los hechos sean esclarecidos y que las autoridades logren hacer justicia.

LA ENTREGA DE LOS RESTOS SE RETRASÓ POR NUEVAS DILIGENCIAS FORENSES El reconocimiento del cuerpo se produjo varios meses después del hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas ubicadas en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia. La entrega de los restos se retrasó debido a que la familia no aceptó inicialmente las primeras conclusiones derivadas de los trabajos periciales. Según la información disponible, la madre del ingeniero, Socorro Sánchez Osorio, fue notificada del indicio localizado; sin embargo, durante las diligencias de identificación la familia consideró que los estudios realizados eran insuficientes. Ante ello solicitó una segunda opinión con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda. Como resultado de esta petición, el pasado 25 de mayo la Comisión emitió la medida cautelar MC-198.26 en favor de la familia Osorio. El documento no detalla cuáles fueron los nuevos procedimientos científicos realizados al cuerpo; sin embargo, dichas diligencias permitieron que el pasado lunes los familiares efectuaran el reconocimiento oficial en la sede del Servicio Médico Forense. EL SECUESTRO DE LOS 10 MINEROS OCURRIÓ EN ENERO DE 2026 Los hechos ocurrieron el 23 de enero de 2026, aproximadamente a las 7:30 horas. De acuerdo con los testimonios recabados durante la investigación, un grupo de hombres armados ingresó al inmueble donde residían diez trabajadores vinculados a las empresas Vizsla Silver, de origen canadiense, y Cicar S.A. de C.V., ubicado en el municipio de Concordia, Sinaloa. Los agresores privaron de la libertad a los trabajadores mientras permanecían en la vivienda asignada por las compañías para su estancia laboral. Tras el reporte de la desaparición, autoridades estatales y federales desplegaron diversos operativos de búsqueda en la región. Durante las investigaciones fueron localizadas fosas clandestinas que contenían restos humanos. Conforme avanzaron los análisis forenses, las autoridades ministeriales fueron confirmando la identidad de cada uno de los trabajadores desaparecidos, proceso que concluyó con el reconocimiento oficial de Pablo Osorio Sánchez. PERSISTEN DISTINTAS HIPÓTESIS SOBRE EL MÓVIL DEL CASO Desde que ocurrió la desaparición de los trabajadores surgieron distintas líneas de investigación sobre las posibles causas del ataque. De acuerdo con reportes difundidos en febrero de 2026, una de las hipótesis planteadas por las autoridades señalaba que los mineros habrían sido confundidos por integrantes de Los Chapitos con miembros de la facción conocida como La Mayiza. Al mismo tiempo, otras versiones apuntaban a posibles actos relacionados con extorsiones en la región minera. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente una conclusión definitiva sobre el móvil de los hechos. TRABAJADORES DENUNCIARON AMENAZAS PREVIAS DE GRUPOS CRIMINALES Semanas después de la desaparición, dos trabajadores de Vizsla Silver, identificados únicamente como “José” y “Juan” para proteger su identidad, concedieron una entrevista radiofónica a Reporte 100 Sonora, en la que describieron el contexto de inseguridad que, según afirmaron, prevalecía en la zona antes del ataque. Los entrevistados señalaron que ellos y otros contratistas habían recibido advertencias directas por parte de integrantes de grupos delictivos para abandonar la región. Según su testimonio, los presuntos integrantes del crimen organizado les manifestaron que no podían garantizar su seguridad si permanecían trabajando en la zona. Uno de los trabajadores relató que la empresa continuó con las operaciones pese a dichas advertencias y sostuvo que las amenazas ya existían desde tiempo atrás. Los entrevistados consideraron que la privación de la libertad de sus compañeros pudo haber sido una represalia derivada de la negativa a suspender las actividades laborales, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades encargadas de la investigación. Sindicato Minero denuncia presencia del crimen organizado en el sector En junio de 2026, el abogado del Sindicato Nacional Minero, Óscar Alzaga Sánchez, presidido por el senador Napoleón Gómez Urrutia, afirmó que la presencia de organizaciones criminales dentro del sector minero representa un problema creciente. El representante sindical sostuvo que la intervención del crimen organizado en diversas zonas mineras del país “se ha convertido en un cáncer” y señaló que, desde su perspectiva, esta situación ha sido favorecida por intereses de empresas extranjeras, particularmente de origen canadiense y estadounidense. Las declaraciones fueron realizadas en el contexto de las investigaciones sobre la desaparición y asesinato de los diez trabajadores en Concordia.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN Con la identificación oficial de Pablo Osorio Sánchez concluye el proceso de reconocimiento de las diez víctimas desaparecidas en enero de 2026; sin embargo, las investigaciones ministeriales sobre la privación de la libertad y homicidio de los trabajadores continúan. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas sentenciadas por estos hechos ni han dado a conocer una resolución definitiva respecto al móvil del crimen o la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales del caso.

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