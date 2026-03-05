Identifican restos de dos mineros secuestrados en Concordia; suman siete víctimas en fosas clandestinas

Familiares de Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela, dos de los diez mineros privados de la libertad el pasado 23 de enero en Concordia, confirmaron este miércoles la identificación de sus restos en fosas clandestinas localizadas en la comunidad de El Verde.

Los cuerpos fueron ubicados en un punto situado a aproximadamente 45 kilómetros de Mazatlán, en una zona donde autoridades han realizado trabajos de búsqueda tras la desaparición del grupo de trabajadores. Con la confirmación de estas dos identidades, suman siete los mineros que han sido identificados entre los restos localizados en la región.

ANUNCIAN IDENTIFICACIÓN DE MINEROS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES

La página de Facebook “Mineros Desaparecidos” difundió mensajes en los que expresó condolencias por la muerte de los trabajadores.

En el caso de Javier Emilio Valdez Valenzuela, la publicación señaló que “con mucha tristeza y llenos de indignación lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Javier Valdez”, y agregó que “hoy nos unimos al dolor de su familia, amigos y compañeros, recordando con respeto y solidaridad a un hombre de trabajo y esfuerzo, cuya ausencia deja un vacío en la comunidad de Concordia”.

En el mismo mensaje se indicó que esperan que “su memoria permanezca como símbolo de fortaleza y dignidad” y concluyeron con la expresión: “nuestras oraciones y pensamientos están con sus seres queridos en este difícil momento. Descansa en paz, Javier”.