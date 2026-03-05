Identifican restos de dos mineros secuestrados en Concordia; suman siete víctimas en fosas clandestinas

México
/ 5 marzo 2026
Familiares confirmaron la identificación de dos mineros secuestrados en enero en Concordia; los restos fueron localizados en fosas clandestinas en El Verde

Familiares de Javier Guillermo Vargas Valle y Javier Emilio Valdez Valenzuela, dos de los diez mineros privados de la libertad el pasado 23 de enero en Concordia, confirmaron este miércoles la identificación de sus restos en fosas clandestinas localizadas en la comunidad de El Verde.

Los cuerpos fueron ubicados en un punto situado a aproximadamente 45 kilómetros de Mazatlán, en una zona donde autoridades han realizado trabajos de búsqueda tras la desaparición del grupo de trabajadores. Con la confirmación de estas dos identidades, suman siete los mineros que han sido identificados entre los restos localizados en la región.

ANUNCIAN IDENTIFICACIÓN DE MINEROS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES

La página de Facebook “Mineros Desaparecidos” difundió mensajes en los que expresó condolencias por la muerte de los trabajadores.

En el caso de Javier Emilio Valdez Valenzuela, la publicación señaló que “con mucha tristeza y llenos de indignación lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Javier Valdez”, y agregó que “hoy nos unimos al dolor de su familia, amigos y compañeros, recordando con respeto y solidaridad a un hombre de trabajo y esfuerzo, cuya ausencia deja un vacío en la comunidad de Concordia”.

En el mismo mensaje se indicó que esperan que “su memoria permanezca como símbolo de fortaleza y dignidad” y concluyeron con la expresión: “nuestras oraciones y pensamientos están con sus seres queridos en este difícil momento. Descansa en paz, Javier”.

En otra publicación, la misma página difundió un mensaje dedicado a Javier Guillermo Vargas Valle, en el que se exigió justicia. En el texto se señala: “Justicia para Javier Vargas. Hoy lloramos con impotencia y rabia la partida de Javier Vargas, un hombre trabajador, un minero que desapareció en Concordia, Sinaloa, y cuyo destino nos recuerda la dura realidad que enfrentan tantos en silencio”.

La publicación añade que “su ausencia no es solo un vacío en su familia, es una herida abierta en nuestra comunidad. Javier no merecía este final, nadie merece ser arrancado de la vida con tanta injusticia”, y concluye con el llamado: “que su memoria nos despierte, que su nombre no se borre, y que su historia sea un llamado urgente a la justicia y a la dignidad que todo ser humano merece. Descansa en paz, Javier. Tu voz vive en nosotros, tu lucha no será olvidada”.

MINEROS FUERON SECUESTRADOS EN ENERO DE 2026

Los dos trabajadores formaban parte de un grupo de diez mineros que fueron privados de la libertad el 23 de enero mientras se encontraban en actividades laborales en el municipio de Concordia. De acuerdo con autoridades, el ataque fue atribuido a una facción conocida como Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Las investigaciones se mantienen en curso para localizar a las personas que aún permanecen desaparecidas.

VINEROS ENCINTRADOS SIN VIDA IDENTIFICADOS HASTA EL MOMENTO

Tras los trabajos de búsqueda e identificación forense, las víctimas confirmadas hasta ahora son Javier Guillermo Vargas Valle, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en La Clementina; Javier Emilio Valdez Valenzuela; José Ángel Hernández Vélez; Francisco Antonio Esparza Yáñez; José Manuel Castañeda Hernández; Saúl Alberto Ochoa Pérez; e Ignacio Aurelio Salazar Flores.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, solo dos de los trabajadores secuestrados eran originarios de Sinaloa, mientras que el resto provenía de entidades como Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero.

TRES MINEROS SIGUEN SIN SER LOCALIZADOS

Hasta el momento, tres trabajadores continúan sin ser hallados: Francisco Antonio Esparza Yáñez, Saúl Alberto Ochoa Pérez y Miguel Tapia Rayón. Las autoridades mantienen operativos de búsqueda en la región para intentar localizar a las víctimas restantes y continuar con las investigaciones relacionadas con el caso.

