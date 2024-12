Infierno en Villahermosa... Reportan motín en penal, incendio de vehículos y bloqueos

Un grupo nutrido de familiares de internos del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CRESET) se dieron cita en las inmediaciones para exigir a las autoridades que les informen sobre lo está ocurriendo al interior, pues a través de redes sociales comenzaron a circular videos de fuego que habían provocado por un motín de los reclusos.

Tras la difusión de las grabaciones en donde se escucha caos al interior del Centro de Reinserción y se observan algunos objetos con fuego. Incluso, grabaciones de Fuerza Informativa Azteca muestras las columnas de humo provocadas por el fuego que generaron y como alrededor del CRESET hubo un fuerte despliegue de elementos de la policía municipal, estatal y de la Guardia Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Ante ola de violencia en centro nocturno, Tabasco reduce horarios de venta y consumo de alcohol

La pagina de Facebook, Desde las calles compartió una grabación en la que muestra a los familiares de los internos bloqueando la carretera federal Villahermosa en donde se encuentra el penal. Exigen a las autoridades que les ofrezcan información sobre lo que ocurrió al interior y conocer el estado de sus parientes.

Los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano que acudieron al lugar acordonaron la puerta de acceso al Centro para evitar de alguna forma que los familiares no se acerquen.

Fuentes federales confirmaron que la situación fue controlada, aunque no compartieron si hubo personas lesionadas por los hechos ocurridos al interior del CRESET localizado en Villahermosa.

DISTURBIOS EN VILLAHERMOSA: INCENDIAN VEHÍCULOS Y BLOQUEAN CARRETERA

En la madrugada de este jueves se reportaron disturbios en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset), ubicado en Villahermosa. A la par de estos hechos se ha registrado la quema de vehículos en varios puntos de la ciudad, acompañado de bloqueos carreteros.

En un inicio se reportaron detonaciones de arma de fuego en el Creset, por lo que elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional mantienen un dispositivo de seguridad en la carretera federal de Villahermosa a Frontera.

Debido a que las autoridades no se han pronunciado al respecto, familiares de personas privadas de su libertad (ppl) bloquearon dicha carretera, a la altura de Ciudad Industrial, para exigir informes sobre lo sucedido.

“¿Las ambulancias para qué son? No nos quieran ver la cara. Si hay ambulancia es porque hay algo ahí adentro. Hay heridos, muertos también, porque no son gente de la Guardia (Nacional) ni del Ejército que está allá dentro y lo saben, por eso no entran”, pronunció una de las familiares cuando observó la presencia de la Policía Estatal.

Incluso, reclamaron que observaron a personas vestidas de civiles y encapuchadas salir del Creset tras las detonaciones de arma de fuego, y acusaron que eran elementos policiacos.

Aunado a ello, se han registrado vehículos y tiendas de conveniencia incendiadas, como se observa en imágenes y videos difundidos en redes sociales.

De manera preliminar se ha informado sobre la quema de vehículos en la carretera de Villahermosa a Frontera, en la calle Carlos Green de la colonia Atasta y en los fraccionamientos Los Claustros y Bosques de Saloya.

Asimismo, se reportó la quema de un establecimiento Oxxo ubicado en el fraccionamiento villa Los Claustros, lo que generó una movilización por personal de Bomberos para sofocar el fuego.

TE PUEDE INTERESAR: En medio de rumores y polémica, Cervera Hernández, funcionario de gobierno de Yucatán, decide renunciar

El periodista independiente Gilberto Núñez indicó en entrevista con Azucena Uresti que se habían reportado seis heridos y dos muertos por el motín en el Creset. Sin embargo, estos reportes no han sido confirmados.

Y es que hasta la edición de esta nota, ninguna autoridad (ni de Tabasco ni de Villahermosa) ha emitido un informe sobre los disturbios registrados en el municipio. Por ello, se desconoce si hay personas heridas, víctimas mortales y si el motín en el Creset está relacionado con la quema de vehículos.